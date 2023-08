Uma amnistia massiva para a evasão fiscal está agora a ser implementada (quase em segredo), mesmo depois de terem sido anunciados maiores controlos

O que é e o que significa a nova, grande e importante anistia à evasão fiscal, aprovada secretamente no projeto de decreto? Entre a extensão das isenções fiscais para compra de energia e gás, o aumento do número de beneficiários do bônus social de luz e gás e a desoneração fiscal para startups inovadoras, o decreto do novo projeto de lei prevê também um novo esquema de trégua fiscal destinado a categorias específicas de pessoas. Vejamos a seguir qual é a nova anistia oculta prevista no decreto do projeto de lei.

Uma importante nova anistia para sonegação fiscal no decreto de projetos de lei

Quando poderá ser acionada uma nova anistia contra a sonegação fiscal em projetos de lei?

O decreto dos novos projetos de lei inclui, sub-repticia e discretamente, uma nova anistia para a sonegação fiscal Paradoxalmente, isto afecta os grandes sonegadores, ou seja, aqueles que sonegaram tanto dinheiro que este se tornou incalculável.

Pelo que foi aprovado pelo governo, e com o objetivo de recuperar parte dos números sonegados, os grandes sonegadores poderão aderir à nova anistia fiscal que Prevê a abolição dos crimes se os seus autores aderirem ou respeitarem as definições fáceis estipuladas na Lei Orçamental de 2023.

Na verdade, trata-se de um novo passo do governo rumo a essa nova relação que pretende estabelecer entre os contribuintes e as autoridades fiscais, baseada na confiança e na transparência, algo que a própria Primeira-Ministra Meloni tem reiterado repetidamente.

De acordo com o disposto no novo projeto de lei, o crime de evasão fiscal, e os consequentes procedimentos penais, serão arquivados se o contribuinte provar que remediou as infrações e evasões cometidas com a amnistia leve prevista na lei orçamental de 2023 e no possibilidade disso. das parcelas devidas.

Conforme exige o decreto do novo projeto de lei, as infrações penais que podem ser “tratadas” são:

omissão de pagamento do IVA;

falta de pagamento de impostos retidos na fonte;

Compensação não paga por empréstimos não pagos.

Assim, e tal como previsto no novo decreto-lei, os sonegadores em alguns casos específicos não poderão beneficiar da não punição, salvo em caso de estreita concertação com o erário público e da possibilidade de anulação do crime de evasão fiscal. com casos de evasão fiscal e alguns dos seguintes valores: