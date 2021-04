“Vou levar um humano para Marte com SpaceX, mas alguém vai morrer.” Escorregue no pólo sul

Elon Musk Entre certezas e erros históricos: “Pode haver mortes nos primeiros voos SpaceX Destinado a MarteMas o fim desses pioneiros será envolto em glória. ”Ah, bem, então podemos partir com mais tranquilidade. Caso algo dê errado, os familiares poderão contar com a indenização do seguro (desde que a empresa esteja disponível para cobrir riscos), enquanto a boa vontade que é vai iluminar esses exploradores espaciais para sempre certa.

Mais Informações

Com esta boca, Elon Musk pode dizer o que quiser e de fato o diz, quer estejamos falando de espaçonaves SpaceX ou de máquinas astronômicas como Tesla, Sua outra grande missão, mas desta vez o interlocutor à sua frente permaneceu fraco quando ouviu a profecia fúnebre. O ilustre sul-africano falava com Peter Diamandis, fundador da Fundação X Prize, quando previu luto pelos primeiros voos a Marte que a SpaceX pretende fazer no início de 2026, quando a NASA pretende 2033 como parte do programa Artemis com uma parada inicial na Lua. Na verdade, os humanos colocarão os pés em Marte – de acordo com a grande maioria dos especialistas – não antes de 2040, para ser muito otimista.

“Um grupo de astronautas provavelmente morrerá nos primeiros voos da SpaceX, mas será uma aventura gloriosa e uma experiência extraordinária”, disse Musk na época.

Tenha em mente que ele sabe que pelo menos 32 astronautas e astronautas em missões ou durante o treinamento morreram desde o início da saga espacial. 32 vítimas dos 568 homens e mulheres que foram ao espaço. “Escolhemos ir à lua porque é difícil”, disse o presidente GF Kennedy em seu famoso discurso de 1962. Resumindo, toda missão espacial carrega uma porcentagem de risco que pode nunca ser reconfigurada. Sem mencionar que se trata de enviar uma espaçonave tripulada a Marte pela primeira vez.

Além disso, em 1969, após o pouso de Neil Armstrong na lua, Werner von Braun, o arquiteto do sucesso do programa Apollo, prometeu ao Congresso dos Estados Unidos trazer humanos a Marte em 1980: O foguete Saturn V era de fato enorme. Para saltar para a lua, como alguns engenheiros americanos notaram, porque o cientista alemão já tinha Marte na cabeça. Então o Congresso preferiu gastar mais dólares na Guerra do Vietnã, mas isso é outra história. A verdade é que, como von Braun, nem Musk nem os cientistas podem garantir a segurança dos astronautas que se dirigem a Marte: há fortes preocupações, por exemplo, sobre os efeitos da radiação cósmica que terão de suportar durante esta longa viagem. Ou seja, de 6 a 8 meses apenas para a viagem ao exterior. Então, se estivermos satisfeitos em colocar a bandeira e partir imediatamente, levará muitos meses para retornar à Terra. Por outro lado, se você ficar para fundar uma colônia, como Musk quer, terá que esperar alguns anos para que a distância entre o Planeta Vermelho e o nosso planeta volte a ser a mais curta possível. Dois anos para sobreviver a cenários complexos de Marte. Toda essa teia de avanços tecnológicos que não parecem instantâneos agora.

Em qualquer caso, Musk acostumou-se a nós reduzirmos tempos e cumprirmos promessas, mesmo quando o nível é elevado. Além disso, foi ele quem restaurou o orgulho aos Estados Unidos, trazendo – mesmo hoje – com incríveis astronautas American Crew Dragon do território dos Estados Unidos para a Estação Espacial Internacional, sem ter que encomendar um corredor caro e embaraçoso para a Rússia e Soyuz antiga. A NASA acaba de confirmar que a SpaceX será uma parceira no retorno dos americanos à lua.

Marte é outra questão, mas, na verdade, alguns empresários menos inteligentes do que Musk já reuniram um grande número de voluntários para viagens só de ida: e muitos italianos também se inscreveram.

Deslizamento histórico

Mas, desta vez, Musk caiu em uma questão histórica: como um testemunho maravilhoso para suas empresas, por enquadrar os primeiros voos para Marte, e até mesmo os riscos mortais associados a eles, ele citou o conhecido anúncio de Ernest Shackleton no The Times. Para uma missão ao Polo Sul no início dos anos 1900, foi uma exploração que na época pode ter sido mais perigosa do que os futuros voos de Marte devido às dificuldades. “Lembre-se do anúncio de Shackleton sobre o feito na Antártica:“ Será uma jornada longa, perigosa e desconfortável. ”Esta é a primeira viagem a Marte. Será assim.

No entanto, é muito lamentável que este anúncio tenha sido realmente julgado em 2013 pela revista Smithsonian, ou seja, nenhum vestígio dele foi encontrado no arquivo exato do The Times. E absolutamente nada nos outros jornais também. Além disso, os historiadores concluíram que, se o explorador britânico precisasse contratar pessoal para essas missões polares, não precisaria de um anúncio nos anúncios triviais do The Times. É verdade, porém, que o texto do suposto anúncio é irresistível: “Procuramos homens em uma jornada perigosa, com baixos salários, no frio e na escuridão total por longos meses, perigos constantes, e nenhuma certeza de um seguro retorno. Medalhas e prêmios são em caso de sucesso. ” Sim, muito fofo, mas um truque.

No entanto, Shackleton se tornou mais conhecido pelos sucessos (ou fracassos) que obteve em suas façanhas na Antártica, porque sempre garante que seus ativistas aventureiros levarão a pele para casa, mesmo resolvendo situações aterrorizantes. “Um burro vivo é melhor do que um leão morto” Ele respondeu aqueles que lhe perguntaram por que ele havia desistido do acesso (primeiro!) Ao Pólo Sul em 1909 quando ele tinha “apenas” 180 quilômetros restantes para viajar. Um slogan que não parece apropriado para um homem como o almíscar.

Paulo Ricci Betty

Crew Dragon, lançamento bem-sucedido: nave espacial atrás da estação espacial – Hoje você será visto a olho nu na Itália

Lua, a NASA conta com Elon Musk da SpaceX para trazer a primeira mulher na missão Artemis, e Bezos derrota a Amazônia, a situação na Itália

Samantha Cristoforetti retorna ao espaço: “Retorne à órbita da Estação Espacial Internacional enquanto pensa na Lua.” Voe com o SpaceX CrewDragon de Elon Musk ou com o Starliner da Boeing

Última atualização: 23:48





© Reprodução reservada