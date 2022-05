Dead Space Remake: Os novos gráficos revelados pelos desenvolvedores

Dead Space ainda nos lembramos lindamente: sua atmosfera sombria e mistura sem precedentes de horror metafísico e ficção científica crua na época o tornaram um ícone do terror de sobrevivência nos videogames, graças à visão artística especial de Visceral que construiu o jogo. Com uma identidade muito forte, começando com sua própria caracterização gráfica.

As escolhas feitas, que funcionam bem entre a direção e as limitações técnicas escondidas em um design de níveis em ziguezague e sufocante, fizeram uma visão de um mundo ainda muito vivo nas mentes, na memória de quem o jogou. Para falar a verdade, por esses motivos pode ser difícil entender a necessidade de um retrabalho, pelo menos em comparação com a possibilidade de um novo capítulo real, mas basta olhar para o que a equipe está montando. motivação Para este projeto e compará-lo com as fotos reais do primeiro capítulo para entender seu impacto.

Tenha em mente que o primeiro Dead Space ainda se defende bem, mas fora do filtro de memória é fácil ver quanto espaço havia para melhorias na frente técnica. o Remake de espaço morto Assim, configura-se como a mais pura realização de visão artística original pela Visceral, o que também é possível pela dedicação inabalável ao projeto original que a Motive mostra na realização desta missão, com muito respeito pela matéria-prima. Por outro lado, os elementos constituintes do horror de Dead Space têm um caráter tão forte que não podem ser mudados muito: Isaac Clarke com sua armadura pesada e esfarrapada, a tecnologia suja e barulhenta de USG Ishimura, os corredores escuros e todos os formas assustadoras ainda estão no lugar, mas nunca foram tão vívidas e impressionantes.