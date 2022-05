Jogue com um pouco – Edição Deluxe a baixo custo no Playstation

Uma respeitável edição de luxo disponibilizada pela Playstation. O que espera por você é realmente inacreditável, especialmente se você olhar para o preço

A Deluxe Edition oferecida pela PlayStation, que apresentamos a você, é uma cópia real mundo aberto em qualquerExperiência narrativa Acabou sendo um dos mais bem sucedidos. Esta é a principal vantagem de um dos jogos de maior sucesso. Basta dar uma olhada no tipo de DLCs e expansões que oferece. É um jogo feito pela Ubisoft, e foi lançado em 10 de novembro de 2020.

Este é o projeto que está definido Um ano após os acontecimentos Ele viveu no capítulo anterior. No último capítulo da trilogia, o protagonista, Laila Hassan Indo a Nova Bretanha Para um único propósito. Esta é a investigação de dois eventos que parecem não ter nada em comum. Por um lado, encontramos as investigações sobre o campo geomagnético cada vez mais forte, enquanto por outro lado ele vê o protagonista como um guerreiro viking cujo corpo foi encontrado sem vida. Há muitos Surpresas desenvolvidas pelo estúdio de desenvolvimento. Você entende do que estamos falando?

Playstation a todo vapor com versão deluxe da Ubisoft

Exatamente, apenas para Assassin’s Creed Valhalla Um último DLC que realmente nos impressionou. É por isso que agora, graças ao mundo PS, podemos acessar um arquivoUma oferta verdadeiramente única e irrepetível. O corpo foi encontrado de um homem que viveu há dois séculos e tinha ascendência viking. Portanto, é um jogo em que o designer e roteirista irlandês deu o seu melhor para finalizar um dos projetos mais ambiciosos de todos os tempos. De fato, pode-se dizer que Assassin’s Creed Valhalla pode ser considerado como Sorvete no bolo. Destaque de um épico de grande sucesso.

A novidade absoluta é que ela pode Ivor mudança de sexoa heroína do jogo, de acordo com suas preferências, pois sabe-se como até as mulheres participavam no passado Batalhas vikings. Um jogo incrível capaz de atrair jogadores de todo o mundo, do primeiro ao último desafio. Estamos testemunhando uma verdadeira revolução de personagens, com equipamentos não desempenhando mais o único papel principal. É um resultado que pode ser encontrado mais de uma vez elementos que pertencem a Mitologia nórdica O que nos faz reviver aqueles tempos distantes.

Em Assassin’s Creed Valhalla, você usará sapatos cara de nós Mulheres, representa o ponto focal que muitos jogadores apreciaram a notícia. E agora mesmo 26/5/2022 00:59pode ser só seu € 35,99. poupança? 60% de desconto…Aproveite agora!