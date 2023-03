Tesla Model 3, novos rumores de reestilização

Não é um mistério A Tesla está a remodelar o seu Model 3 Que deve entrar em produção durante o terceiro trimestre do ano. Portanto, a apresentação não deve faltar muito. O redesenho do sedã elétrico americano já foi o herói de algumas fotos de espionagem e também sabemos que é conhecido internamente como o “ Projeto Highland Agora, um relatório do Not A Tesla App mostra alguns dos novos recursos que a montadora deve introduzir em seu sedã, citando uma fonte confiável.

De qualquer forma, estamos falando de restyling, não de um novo modelo. Justamente por isso, não é de se estranhar que grandes inovações estéticas digam respeito Frente e verso do carro. Fotos de espionagem que surgiram nas últimas semanas já nos permitiram ver algumas empilhadeiras modelo 3 redesenhadas com camuflagem focada na frente e na traseira do veículo.

Como mencionado, Os faróis virão com o novo design E equipado com tecnologia LED matrix. As formas do para-choque dianteiro também serão revisadas e uma será integrada no meio nova câmera, em situação semelhante à do Cybertruck. Passando para a traseira, com o restyling, a Tesla apresentará um para-choque revisado nas formas. Ao que tudo indica, também chegarão novos espelhos retrovisores, que terão um design mais apurado.

Até agora, nada de particularmente novo, pois já se sabia que alguns ajustes de design estavam por vir. O relatório continua afirmando que o facelift do Tesla Model 3 contará com Mais câmeras Uma vez que conterá o novo hardware 4.0 sobre o qual já falamos no passado. Haverá três novas câmeras no total, uma no centro do para-choque dianteiro, conforme mencionado anteriormente, e mais duas em cada lado do carro (voltadas para a frente do carro). Em particular, com o redesenho, a Tesla pode ter decidido apresentar as novas câmeras que encontramos no Model S e no Model X equipadas com Hardware 4.0. Então, vamos falar sobre as câmeras de 5 megapixels e o revestimento antirreflexo.

Parece que a Tesla pretende Remova o sensor de temperatura externa. O sistema de infoentretenimento usará GPS e informações retiradas da Internet para indicar a temperatura na área onde o veículo está localizado. Se esse fosse realmente o caso, seria uma escolha estranha que muitas pessoas que desejam que um carro indique uma temperatura precisa e em tempo real para a área em que estão podem não gostar.

O sensor de temperatura externa está longe, com restyling deve vir Também um novo sistema de GPS, mais preciso. Quanto aos interiores, a reportagem afirmava que os acabamentos em madeira deveriam ser substituídos por um tecido que aparenta ser Alcântara. No entanto, não devemos esperar grandes mudanças no interior. Lembramos que muitas das inovações que serão apresentadas também podem ter sido desenvolvidas para ele Simplificando os processos de produção Reduzindo assim os custos.

Na frente do trem de força, o relatório não diz nada, mas é improvável que as baterias e os motores sejam modificados. Como a estreia não deve demorar, resta aguardar por novidades diretamente da montadora americana.