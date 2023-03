Samsung Galaxy Watch5 Pro está disponível a um preço excelente na Amazon

Você está procurando um relógio inteligente com vírus Top de gama e não quer comprometer? Viemos em seu socorro imediatamente com umoferta da Amazon bastante interessante. o Galaxy Watch 5 É oferecido com um pequeno desconto, o que traz A um preço de 281 euros. Preço sem dúvida atrativo para aquele que é sem dúvida um dos smartwatches mais avançados e completos do mercado.

A versão mostrada é a preta bonita, com caixa de 45 mm (o único tamanho mostrado é para o modelo Pro). Como sempre, lembramos que com o Prime, o frete expresso é grátis: se você pedir agora, receberá o Galaxy Watch 5 Pro amanhã, 25 de março.

O Samsung Galaxy Watch5 Pro é um smartwatch pensado para os amantes da atividade física ao ar livre. O dispositivo oferece uma ampla gama de recursos úteis para melhorar o desempenho do usuário durante treinamentos e competições, como monitoramento de velocidade e distância, controle de frequência cardíaca e análise de impedância bioelétrica (BIA) para medir massa muscular, massa gorda e umidade corporal. É um dos poucos relógios inteligentes função BIA (Que, por exemplo, não está no Apple Watch Series 8).

O Galaxy Watch5 Pro também está equipado com GPS integrado Para evitar se perder ao fazer atividades ao ar livre. A bateria de alto desempenho dura até 80 horas quando totalmente carregada e o dispositivo pode ser carregado rapidamente via Carregamento rápido sem fio. O dispositivo é construído para suportar os rigores de uma caixa de titânio resistente a quedas e corrosão e uma tela de cristal de safira duas vezes mais forte que seu antecessor. O Galaxy Watch5 Pro também é À prova d’água até 5 atmO que o torna adequado para uso na chuva. Além disso, o Galaxy Watch5 Pro integra-se perfeitamente com outros dispositivos Samsung, permitindo que os usuários recebam chamadas e mensagens no relógio quando o telefone estiver no bolso e o usem como controle remoto ou link para smartphones ou sistemas de navegação. Com o aplicativo SmartThings Find, você também pode encontrar seu telefone perdido ou outros dispositivos Samsung.

No geral, o Galaxy Watch5 Pro é uma ótima ferramenta para quem deseja melhorar seu desempenho físico ao ar livre e ficar conectado com seu telefone e outros dispositivos Samsung. A este preço competitivo, Vá logo, imediatamenteAntes que seja tarde.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.