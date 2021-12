GeForce RTX 2060 com memória de 12 GB oficialmente disponível – Nerd4.life

A GIGABYTE também anunciou a disponibilidade de seus cartões GeForce RTX 2060 12 GB, Anteriormente Em circulação desde setembro Mas só agora ele chega oficialmente a todos os mercados. Estamos falando especificamente da GIGABYTE GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC e da GIGABYTE GeForce RTX 2060 D6, diferenciadas do modelo da geração anterior não apenas pela memória dupla, mas também pelo número de núcleos RT e Tensor igual ao da GeForce RTX 2060 Super. Portanto, o mesmo poder de um modelo low-end foi exumado por razões de necessidade.

De facto, a falta de chips continua a criar problemas, o que também é evidenciado pelos preços “baratos” vendidos ao dobro dos preços de lançamento, em valores superiores a 700 euros. Mas, dado o uso de transistores de 12 nm, a taxa de transferência da GeForce RTX 2060s deve ser maior, o que também é sugerido pela promessa da NVIDIA de um aumento líquido em Disponibilidade Já no início de 2022.



Placa de vídeo La GIGABYTE GeForce RTX 2060 Windforce OC 12G

Portanto, podemos ver em breve uma queda no preço de uma placa que parece ter sido projetada para chamar a atenção do minerador e apresenta a supereficiente NVIDIA GeForce RTX 3060 e AMD Radeon RX 6600 XT. Portanto, espera-se que alivie a forte pressão sobre o setor de jogos, também, graças ao memória dupla Isso torna este modelo uma escolha razoável, desde que os preços sejam acessíveis, mesmo para configurações profissionais econômicas.

não Placa de vídeo GIGABYTE GeForce RTX 2060 Windforce OC 12G naquela Placa gráfica GIGABYTE GeForce RTX 2060 D6 12G Eles instalaram um sistema de resfriamento GIGABYTE Windforce, ventiladores duplos com rotação alternada, tubos de cobre composto de superfície maior em contato direto com a GPU e com VRAM, uma tabela e alta eficiência, embora o aumento do consumo relacionado à memória faça com que o TPD saia da GeForce RTX de 175W 2060 Super a 184W para este novo modelo.