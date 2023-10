Ilíada, mapa de cobertura móvel atualizado: rede 5G também pode ser visualizada – MondoMobileWeb.it | Notícias | Comunicações telefônicas

Recentemente, Ilíada Itália Ele atualizou Mapa interativo A partir do qual você pode visualizar o status Cobertura de rede móvel Operador em território nacional, baseado em diversas tecnologias, que agora são Rede 5G também foi adicionadaisso tem tudo para você Agora eles também podem ser verificados visualmente E não apenas pesquisando no município individual.

Por favor, lembre-se disso Ilíada Disponibilizou na Itália Rede 5G O que há com você Em 22 de dezembro de 2020juntamente com sua estreia habilitada para a respectiva rede.

Depois de cobrir as 53 principais cidades até o verão de 2022, 30 de novembro de 2022 A Ilíada Itália enviou uma nova atualização de cobertura, anunciando que a possuía Alcance mais de 3.000 cidades com 5G, incluindo todas as cidades com população superior a 90.000 habitantes.

Até aquiatravés de um Uma página dedicada à rede 5G A Ilíada está presente no site oficial da operadora, foi possível Verifique a cobertura do seu município apenas através de um campo de texto específico.

Neste sentido foi determinado A cobertura externa é calculada em relação à população com base nos dados do ISTAT sobre a distribuição da população. Além disso, o operador confirma esta Em algumas áreas, podem ocorrer dificuldades na recepção do sinal 5G, especialmente em ambientes fechados.

Dependendo do município inseridoSe coberto pela rede 5G da Ilíada, Nível de cobertura. Em alguns casos, de fato, a cidade que você está tentando verificar é detectada usando esta ferramenta 5G cobre quase completamente.

No entanto, para alguns municípios, o 5G está disponível Em muitas ou algumas áreas, a operadora continua a trabalhar para expandir ainda mais a cobertura. Nestes casos, também foi confirmado que a rede 5G da Ilíada está em implementação.

Como conferir as áreas cobertas pela rede 5G no mapa interativo

GeralmenteEm vez de Verifique a cobertura da rede móvel para outras tecnologias (2G, 3G, 4G/4G+)desde o seu lançamento Ilíada Itália Disponibilizou um Página personalizada Em que há um Mapa interativo O que permite visualizar a cobertura em território nacional através de áreas coloridas especiais.

O usuário pode escolher qual tecnologia deseja visualizar a cobertura clicando nas caixas apropriadas, e depois navegar no mapa para ver se há cobertura na área de interesse.

Anteriormente, além de algumas atualizações feitas a partir de maio de 2021, O mapa de cobertura permaneceu inalterado na atualização de outubro de 2018Daí a situação alguns meses após o lançamento na Itália.

Agora, depois de cerca de 5 anos, A Ilíada Italiana atualizou o mapa interativo Presente quando apropriado Página de cobertura móvel (Aqui está o link direto).

Com esta notícia, o mapa de cobertura da rede móvel Ilíada Atualizado em agosto de 2023Além de 2G, 3G e 4G/4G+, E agora a capacidade de visualizar a cobertura da rede 5G da Ilíada também foi adicionada ao mapa.

Tal como referido anteriormente, até agora, através da página dedicada ao 5G, só era possível saber quais as cidades abrangidas, enquanto A visualização gráfica da rede 5G Ilíada nunca esteve disponível em território nacional.

agoraNo entanto, o iniciador também permite que você faça isso Mostre as áreas alcançadas pela nova rede 5G da Eliad em um mapa.

Quanto a Mapa interativoo operador confirma que foi visualizado “Áreas de cobertura exterior informatizadas com valor indicativo”E isso representa Fornece serviço fora de edifícios. As áreas sem cor não são cobertas pelo serviço Ilíada.

Cobertura tipo exteriorComo afirmou a Ilíada, é Calculado com base na distribuição da população residente segundo dados do ISTAT. Em algumas áreas, você poderá ter problemas na recepção do sinal, especialmente em ambientes fechados.

Na página que contém o mapa de cobertura da rede móvel Ilíada, isso é especificado A rede é “Em distribuição.” e essa Cobertura 5G e 4G+ está presente “Expansão”.

Além disso, mantém-se a redação que foi incluída em maio de 2021, nomeadamente: “Até ao momento temos 99% da população coberta pela rede 4G e estamos a trabalhar para aumentar a rede 5G em todo o território nacional. Estamos a difundir cada dia mais a cobertura da rede móvel, e ao mesmo tempo a trabalhar para aumentar a qualidade de serviço. Acreditamos na inovação tecnológica e investimos nela, e nosso objetivo é garantir a melhor cobertura.

Por favor, lembre-se disso A Ilíada está entre as operadoras italianas que a partir de 1º de julho de 2022 poderão utilizar oficialmente frequências na faixa de 700 MHz (N28).emitido por emissoras de televisão Fornecimento de serviços 5G.

Falando em cobertura, ela nasceu em 3 de janeiro de 2023 Rede Zéfiroo Uma joint venture entre WINDTRE e Iliad Italia Quem vai cuidar dele Desenvolver e gerir a rede móvel, incluindo 5G, em algumas das zonas menos povoadas do país.

Além da rede para tecnologias 5G, 4G+, 4G e 3G, Desde o seu lançamento na Itália, a Iliad também utilizou a rede 3G, 4G e 4G+ da WINDTRE (E em Roaming nacional na rede 2G WINDTRE) durante Acordo de compartilhamento de RAN.

Mais informações sobre a rede 5G da Iliad Italia

Se for possível visualizar na página do mapa de cobertura as áreas atingidas pelo 5G, em Uma página dedicada à nova rede 5G Os clientes da Ilíada podem Verifique smartphones e tablets compatíveis atuais Com nova tecnologia No departamento “Dispositivos compatíveis”Ao clicar em Visite a marca que lhe interessa.

Conforme mostrado na página dedicada ao 5G no site da operadora, a compatibilidade com a rede 5G da Iliad é atualmente anunciada em pelo menos um dispositivo das seguintes marcas: Apple, Google, Huawei, Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo, Poco, Realme, Samsung, Sony, Vivo e Xiaomi.

A Ilíada afirma em seu site oficial que se O cliente já tem acesso ao 5G e o sinal 5G apropriado aparece no seu telefone.

Se em vez disso Você não consegue fazer login Para novas tecnologias, o operador determina o que o cliente pode fazer Não instalar as atualizações de software mais recentes no seu dispositivo.

Isso sempre é notado Embora ainda não esteja na lista, não é improvável que outros dispositivos 5G já funcionem com a rede 5G da Iliad..

Além de estar em uma área coberta e utilizar um dispositivo compatível, o melhor é utilizar a rede 5G da Iliad Você deve ter uma das ofertas habilitadas ativas no seu cartão SIMgeralmente aqueles que têm O custo mensal é de 9,99€ a partir de 22 de dezembro de 2020.

Na verdade, conforme indicado no site da operadora, As ofertas ao consumidor lançadas até agora incluem 5G Eu sou: Flash 70, Giga 70, Flash 100 5G, Giga 100, Flash 120, Flash 150, Flash 160, Giga 120, Giga 150, Flash 200 e Flash 180, todos a 9,99€ por mês.

atualmenteaté novo aviso, ou seja Novos clientes Você pode assinar a oferta Ilíada Giga 150 (Aqui está o link direto)Com minutos, textos e 150GB 5G por 9,99€ por mês.

Quanto a Clientes existentes que ainda não estão habilitados para 5Gse não tiver uma destas ofertas ou se tiver uma oferta desta lista com menos de 150 GB de tráfego de dados, do seu espaço pessoal Porém, é possível atualizar para Giga 150 gratuitamente, passando pelo procedimento de atualização. No entanto, foi especificado que esta funcionalidade está disponível exclusivamente para clientes existentes da Iliad que a possuem. Uma oferta de pacote de dados menor por um preço igual e mais baixo.

Lembre-se também que a partir de 4 de maio de 2023, a Ilíada Itália também lançou Setor de negócios Móvel com iliadbusinessE neste caso Rede 5G está incluída Com ofertas atuais Giga Negócios 220 Custa 11,99€ por mês (sem IVA) e Dados de negócios 180 Custa 9,99€ por mês (sem IVA).

Conforme indicado na documentação do operador, Rede 5G da Ilíada Itália Permite que você acesse alguns Velocidades máximas teóricas de até 1000 Mbps de download e até 72 Mbps de upload.

Em documentos Resumo contratual Também especificado Velocidade máxima nominalque no caso Ofertas 5G é igual a Download a 400Mbps e upload a 30Mbps.

Especificamente, em condições ideais de sinal e cobertura e no caso de uma rede pouco povoada, a velocidade máxima estimada de Cerca de 400Mbps Acessível em tecnologia 5G TDDJá com a tecnologia Forças de Defesa da Democracia (DSS). lá A velocidade máxima avaliada é de cerca de 240 Mbps.

Conforme definido pela Ilíada, e de acordo com os padrões internacionais, a rede móvel 5G inclui duas tecnologias diferentes: Forças de Defesa da Democracia (DSS)Duplexação por divisão de frequência, compartilhamento dinâmico de espectro) E td(Duplex por divisão de tempo).

tecnologia Forças de Defesa da Democracia (DSS). Ele usa um espectro de frequência acessível por comunicações 4G e 5G. Neste caso, a Ilíada especifica que se o cliente possuir um dispositivo compatível com 5G e se inscrever em uma oferta que o inclua, A rede tem a capacidade de escolher dinamicamente se deseja ativar o serviço 4G ou 5G.

Em vez disso, a tecnologia td Depende, como também nos lembra a operadora no seu site, de Frequências designadas exclusivamente para 5G.

Para se manter atualizado sobre as notícias do telefone Junte-se ao canal @mondomobileweb Telegram.

Siga-nos também no notícias do Google, Facebook, X E Instagram. Compartilhe suas opiniões ou experiências nos comentários.