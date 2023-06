Corra para supermercados para isso. Apenas 2,49€

Uma nova oferta do Lidl para um produto que realmente promete ser Você deve possuí-lo Verão, a fila de compras já é longa.

Cadeia de supermercados de desconto de origem alemã lidl Certamente dispensa apresentações; Confiável e agora muito amado em toda a Europa, limpei pela alfândega o equívoco de que os produtos com desconto, devido ao seu baixo preço, são produtos de baixa qualidade. De facto, nas várias classificações elaboradas por diferentes associações de consumidores com base na análise dos produtos e nas preferências dos compradores, situa-se sempre nas zonas superiores de várias listas.

Bons produtos a bons preços Este é o lema da cadeia que ao longo do tempo soube distinguir-se, como esquecer, por exemplo, as longas filas de espera para os artigos de vestuário da marca Lidl que se esgotam em toda a Itália em poucas horas.

Assim, a capacidade de fazer com que os clientes se relacionem com determinados produtos ou a capacidade de reconhecer e apreciar novos produtos não parece estranha. É o caso do gelado que saiu esta semana e que promete ser o gelado a experimentar este verão.

Lidl: Oferta de gelados hiperproteicos

Oferta da semana no Lidl que vale mesmo a pena experimentar Sorvete de alta proteínavendido por 2,49 euros.

Tomar sorvete no verão é totalmente normal, mas quando se está de dieta não é tão fácil conseguir passar um capricho sem se sentir culpada. No entanto, o sorvete da rede de descontos parece prometer satisfazer a todos sem afetar muito a contagem de calorias.

Trata-se, portanto, de um gelado proteico com um teor claramente elevado de proteínas, mas com um baixo teor calórico e sem adição de açúcares.

Mas para ter certeza, você sempre precisa ler os rótulos e os que você vê são bons. Dois sabores disponíveis cacau E caramelo salgado Fora as pequenas diferenças, estamos falando de uma caixa de sorvete de 250 gramas com no máximo 132 calorias por 100 gramas do produto. Os carboidratos param em 21 gramas, dos quais 8,9 são açúcares.

O que é definitivamente interessante é a menor quantidade de gordura, gordura saturada e açúcares em comparação com fibras e proteínas, o que torna este produto realmente promissor.

Uma curiosidade: o gelado de marca que se encontra no Lidl gelatinosamente Produzido por Eskim ou bem Que aqui é garantia de sorvete embalado.