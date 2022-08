Noite de San Lorenzo 2022, onde você vê uma estrela cadente na Marche – o que fazer

Ancona, 8 de agosto de 2022 – São Lourenço se aproxima e a noite estrelada Ele sempre tem um charme especial. Está tudo nos olhos deles Quarta-feira, 10 de agosto, espero Ter sorte e ver pelo menos uma queda. Eles são diferentes em Andar E compromissos a não perder na noite de San Lorenzo. Aqui estão alguns.

Bizarro

contando “velas sob as estrelas” Entre Pesaro, Gabiche Marie e Gradara Na magia da noite de San Lorenzo. Jantar na praia das praias de Pesaro, Gabecchi e San Bartolo, p À luz de velas no castelo de gradara notas interestelares e vestido de branco em São Bartolo Rivera. Três eventos em um para encantar a todos que desejam participar. em um museu bali eu vece na hora “noites de meteoros” , três dias excepcionais nos dias 10, 11 e 12: O parque da frente estará fechado e acessível apenas aos visitantes que encontrarão muitas atividades dedicadas. A programação também muda, das 17h à meia-noite para investigar o tema cientificamente ou simplesmente para relaxar no jardim observando as estrelas cadentes.

Marche, aqui estão as praias mais bonitas

Ancona

para mim Osimo contando “copos de estrelas” , o evento no centro histórico com exposições, compras, música ao vivo e observação de celestiais da magnífica varanda da Piazza Nova com telescópio acompanhado pela Ama, a Sociedade de Astrônomos Amadores da região de Marche. 21h30 na Conferência da Piazza Gramsci “os limites do universo”. Fica então definido que três dias se perderão no céu estrelado em contacto com a natureza e a magia da noite nas colinas das oliveiras. isso é o que “Festa com as estrelas. cenário do céu ” agendado no Jardim Casa do Petróleo e Biodiversidade A Maionese Spontini De sexta-feira 12 a domingo 14 de agosto. O evento, organizado pela Casa do Petróleo sob os auspícios da administração municipal, decorrerá a partir das 19h30 esperando um piquenique sob as estrelas baseado no artesanato local, e a partir das 21h o céu apresentará uma vista do céu, com a possibilidade de observar as estrelas, luas e planetas através dos olhos de três telescópios profissionais. Falaremos sobre as constelações, com uma referência histórica lendária, junto com os amadores da Associação Ama.

Macerata

A Noite do Meteoro Aconteceu com Todos: Deite-se em um Prado Declaração Delmo Você pode relaxar observando o céu e esperando alguns meteoros passarem. “Noite e estrelas em San Vicino” , é a morada da viagem, custa 15 euros. Encontre-se às 18h30 no cruzamento em frente ao antigo San Vicino (um passeio fácil apenas para as pequenas e curtas seções iniciais de uma hora e meia para subir até o topo). A queda foi fixada em 0,45. Ao parar no topo, você terá a oportunidade de admirar e fotografar a Via Láctea. senão Viagem a Sibillini Está programado para viajar da Reserva Maseretto até a cidade de Kobe, passando por Piani de Maseretto. Belo passeio ao pôr do sol entre pastagens de Cupi com vista panorâmica do Monte Bove e dos outros picos de Sibillini. Um jantar embalado, e para quem quiser, haverá “Fortalecer” Com o maravilhoso Pecorino de Pastorello di Cupi, então deitado nos gramados você pode contar as estrelas brilhando.

Ascoli

A noite nasceu da união de dois eventos dedicados à astronomia e à promoção cultural. “Então saímos para ver as estrelas” É o evento anual promovido pelo Archeoclub em Comunanza, que faz sua primeira parada em Montegalo Após 19 anos de atividade no município de Comunanza, enquanto “Nomadismo sob as estrelas” O evento Montegallese deste ano está em sua segunda edição. A partir das 19h30 para o jantar e a partir das 21h15, o mundo da apicultura e da produção de mel será o herói com a exibição do documentário “néctar Sibillini” por Mille del Vittore Ranch e documentarista Francesca Laurie. Apresentado por Francesco Eleuteri. Das 22h à 1h, amadores guiarão as observações do telescópio das estrelas no céu com exibições de documentários.