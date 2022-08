Um verdadeiro Nintendo Switch Pro, diz vazador de época – Nerd4.life

Nintendo Switch Pro ele é verdadeiramente De acordo com a conhecida vazadora Dove Gray, o grupo anteriormente conhecido como Mystery Girl Tiffany Threadmore, que repetiu o período de Saída Novo console: chegando no primeiro trimestre de 2023.

No mês passado, um insider que havia previsto um modelo OLED para o Splatoon 3 falou sobre a revelação de setembro do Nintendo Switch Pro, e o momento é consistente com o que foi relatado nas últimas horas por Gray, o que é dito. Você está satisfeito com esta informação?.

“Nossa opinião e informações sobre o novo modelo do Nintendo Switch permanecem as mesmas: será lançado no primeiro trimestre de 2023”, escreveu o vazador. “Eu sei o que você está lendo e sei o que você ouviu, mas ainda achamos que o console está chegando.”

Isso não é tudo: “Temos 100% de certeza de que um arquivo Especificações técnicas O Nintendo Switch Pro/2 será revelado por uma publicação não relacionada ao mundo dos videogames pelo menos um mês antes do anúncio oficial. Gray acrescentou que as especificações estariam corretas.

Em suma, em algumas semanas, algo deve finalmente começar a se mover para a próxima versão da plataforma Nintendo: veremos.