Hades é o primeiro videogame a ganhar o popular Hugo Awards – Nerd4.life

Durante o 79º Campeonato Mundial anual, os vencedores de uma competição Hugo Awards. Entre eles, também há Hades, que ganhou o prêmio de melhor videogame, vencendo Animal Crossing New Horizons, Blaseball, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Parte 2 e Spiritfarer. Esta é a primeira data de premiação de um videogame temático, fazendo de Hades o primeiro videogame a ganhar o Hugo Awards.

Greg Cassafin na Supergiant GamesHades, os autores, disseram: “Esperamos que o Hugo Awards continue a reconhecer o trabalho incrível que foi feito no mundo dos jogos.” Estas palavras foram ditas ao aceitar o prêmio e foram seguidas por um agradecimento aos deuses gregos “tanto acima como abaixo”.

a Hugo Awards São consideradas as obras literárias mais bem avaliadas com temas de ficção científica e fantasia desde 1953. Com o passar dos anos, novas categorias foram adicionadas, como Melhor História Gráfica (em 2009) e, em 2021, Melhor Videogame. No entanto, não há certeza absoluta de que a premiação será repetida no próximo ano.



Zeus Abyss

Colette Fossard da WorldCon Ele disse: “Desde o início de 2020, muitos de nós gastamos mais tempo com videogames do que o esperado. Este prêmio dará aos fãs a oportunidade de celebrar jogos que deram alegria, fizeram sentido. E que foram excepcionais no ano passado . ”

Esta não é a primeira vez que Hades consegue derrotar oponentes ilustres, como o 2021 DICE Awards, em que Hades derrotou The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e muito mais.