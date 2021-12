WhatsApp, outro grande golpe: usuários alertam

Um novo grande sucesso para os usuários do WhatsApp. A ultrapassagem repentina de um competidor feroz: o que está acontecendo.

Confira o novo inconveniente para O WhatsApp. Na verdade, o concorrente estará disposto a ultrapassá-lo em relação a um trabalho tão importante como Chamada de Vídeo. Estamos a falar da Signal que decidiu expandir esta ferramenta. Agora eles vão ficar bem 40 usuários poderão se conectar na mesma sala. Anteriormente, o máximo era de pelo menos 5 participantes. Enquanto o aplicativo Meta permite que apenas 8 usuários se conectem ao mesmo tempo.

Portanto, estamos falando sobre uma novidade fundamental em relação ao aplicativo de mensagens de código aberto. Além disso, a atualização não era para ser realizada facilmente. Na verdade, está dentro das videochamadas para proteger a privacidade dos usuários Criptografia ponta a ponta. A anunciada modernidade Sinal Já disponível para todos os usuários. Na verdade, será suficiente atualizar o aplicativo dentro dele Loja de jogos a Loja de aplicativos. Para obter mais informações, os usuários podem consultar as páginas sociais do aplicativo.

WhatsApp, você pode finalmente receber e enviar dinheiro: próximas notícias para os usuários

Durante 2021 O WhatsApp Recebeu muitas atualizações, com os desenvolvedores já tendo em mente as novas atualizações, especialmente após o lançamento do morto A partir de Mark Zuckerberg. Por vários meses, o gigante das redes sociais tem pensado em apresentar criptografia Dentro do aplicativo de mensagens. Portais especializados com foco na divulgação de notícias Rumores de Mac e Take Crunch. A grande novidade está prestes a estrear nos EUA, alimentado por e novo.

Estamos falando sobre um carteira digital associado a Meta. Além disso, a novidade também será testada em Índia e Brasil. Esta função pode ser usada de maneira semelhante Envie muitos documentos e arquivos dentro do chat. Esta função será usada para permitir transações por meio de mensagens criptografadas. Assim, a nova ferramenta vai permitir a troca de dinheiro Entre amigos e parentes. Essa nova ferramenta, no entanto, ainda não chegou à Itália, mas pode estrear na península em 2022.