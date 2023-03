Truque do WhatsApp que poucos conhecem: clique nos três pontinhos e veja o que acontece

No WhatsApp, existe um truque que poucos conhecem. Basta clicar nos três pontinhos para ver o que acontece: a incrível descoberta.

Sempre há muitos trabalhos por aí no WhatsApp. Mas onde os recursos não chegam, os truques podem, quando você toca nos três pontos, um novo recurso pode ser ativado. Então, vamos descobrir o que está acontecendo e qual é o truque envolvido.

Nos últimos anos um dos A maioria dos aplicativos atualizados nas lojas digitais são definitivamente WhatsApp. O serviço de mensagens descritivas é o mais usado por usuários de iOS e Android. Sempre tem muita novidade chegando, com o app que consegue acompanhar os tempos e evitar ser ultrapassado por concorrentes acirrados no mercado. Além disso, os desenvolvedores costumam aproveitar a versão beta do aplicativo para experimentar a nova funcionalidade.

O portal WABetaInfo mantém você sempre atualizado com as últimas novidades, e está sempre pronto para atualizar os usuários que o utilizam diariamente. De fato, o WhatsApp está se tornando cada vez mais útil para todos os segmentos da população. Podemos ver como agora é possível enviar qualquer tipo de arquivo, independentemente do seu peso. Entre os recursos mais apreciados, encontramos também uma expansão de reações e imagens que só podem ser visualizadas uma vez. Agora embora Mais um truque vem pronto para revolucionar o appVamos descobrir o que é.

WhatsApp, truque inédito: como mudar a cor

Hoje, o WhatsApp ainda é o aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo. No entanto, existem alguns truques que poucas pessoas conhecem, como Mude a cor para o aplicativo. Vamos ver como isso pode ser feito.

Para descobrir o novo truque do WhatsApp, basta clicar nos três pontinhos do menu do app. de Android depois de abrir o aplicativo e ir para Configurações. Quando estiver aqui, você precisará primeiro ir para a seção de bate-papo e clicar em um tópico> escolher um tópico. Em seguida, selecione o que você preferir entre claro ou escuro. Por fim, basta clicar em OK para confirmar.

Ao usar o iPhone, será necessário prosseguir diretamente no sistema operacional. Além disso, este procedimento só pode ser realizado no iOS 13. Depois de abrir o aplicativo Configurações, você precisa acessar a Biblioteca de aplicativos. Ao chegar aqui, você precisará ir para Display & Brightness e selecionar Light ou Dark. Quando você liga o interruptor, você terá um tema iluminado durante o dia e escuro à noite.



Finalmente no PC para mudar o tema, você sempre tem que ir para Configurações. No entanto, deve-se notar que alguns dispositivos suportam o modo escuro como padrão. Estas são todas as maneiras de mudar a cor no WhatsApp. Devemos lembrar que existem muitos truques no aplicativo que podem melhorar o aplicativo de mensagens.