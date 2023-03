Terrível Acidente Lamborghini: Pânico na Rua

Na maioria das vezes, temos que alertá-lo sobre os motoristas que são atropelados e erram ao dirigir supercarros poderosos. Este acidente Lamborghini é bastante impressionante.

Existem inúmeras pistas no mundo onde pilotos experientes podem pedalar e pilotos inexperientes podem aprender a chegar ao limite com instrutores lado a lado. Quem compra um supercarro como um Lamborghini deve sempre pensar Todos os riscos associados a um carro nascido para a pista.

Os supercarros são projetados para atender às demandas de velocidade dos principais especialistas em direção. Não é por acaso que eles são testados por motoristas profissionais. Infelizmente, muitas vezes eles se tornam o alvo de representar pessoas que não têm as habilidades necessárias para revelar seu verdadeiro potencial. Nesses casos, o que pode acontecer?

Na melhor das hipóteses, um carro difícil de controlar é dirigido de forma inadequada, mas com um pouco de cautela, o pior pode ser evitado. Infelizmente, como costumamos dizer no Tuttomotoriweb, os compradores ou mesmo aqueles que alugam determinados carros têm muita dificuldade em largar o acelerador. A tentação é grande quando você entra no cockpit de um Lamborghini Performance superior.

Os motoristas vão a toda velocidade, passando por outros carros como se estivessem parados. Os efeitos que podem ter em determinadas situações de condução Pode ser fatal até para os inocentes. Quem pensaria em entrar em um super avião ou lancha e levá-lo ao extremo? Para qualquer pessoa sã que não tenha muita experiência e, infelizmente, com carros de corrida de quatro rodas, o conceito é o mesmo, mas você não quer aceitá-lo.

acidente de lamborghini

O Huracán estava com muita pressa em Hong Kong. A cena foi sugerida pelo supercar.fail em sua página do Instagram, graças a uma foto de outro carro. O motorista a bordo do Huracan perdeu o controle. O carro desviou repentinamente para a direitaFui atropelado por um caminhão.

Após o contato inicial, os dois carros deslizaram e giraram para a outra corrida. No sentido contrário ao sentido da viagem, os carros de alta velocidade não chegaram imediatamente, caso contrário, o acidente teria sido fatal. A autocaravana terminou o seu percurso no muro que flanqueava a estrada opostaenquanto o Huracan azul parou no meio do caminho.

Momentos de pavor, mas podemos apostar que o motorista vai reconsiderar na próxima vez que dominar a direção. Um pouco de negligência pode custar caro, especialmente quando você tem uma bola de fogo muito poderosa em suas mãos. Perseguição maluca entre Audi R8 e Kawasaki Ninja: fotos chocantes. Dê uma olhada neste terrível acidente: um servo destruiu dois Lamborghinis de uma só vez.

Sob o capô, o Huracán ostenta um motor V8 de 5,2 litros naturalmente aspirado. Existem várias versões básicas, como o conversível, o LP 610-4 Spyder, e depois o LP580-2, com potência máxima reduzida para cerca de 580 cv, garantindo uma velocidade máxima de 318 km/h. Motor LP 580-2 RWD Spyder e O LP640-4 Performante pesa menos 40 kgGera no máximo 640 cavalos de potência, proporcionando ao motorista uma ótima experiência de direção.

A velocidade máxima é de 325 km/h, que é o Huracan mais rápido de todos os tempos. O preço é de 239.949 euros. Em apenas 2,9 segundos, pode atingir os 100 km/h desde o início. No 8.9 o Performante vai de 0 a 200 km/h. Qual é o tempo da volta em Nürburgring? 6:52,01 minutos. Se o protagonista desta história tivesse pisado no acelerador no caminho certo, talvez hoje não precisasse pagar uma conta tão exorbitante.