Hyundai Santa Fé 2024: preços anunciados

Aparência quadrada – Estará disponível para entrega a partir de Julho de 2024 A nova geração de Hyundai Santa Fé, um SUV de 483 cm de comprimento cuja lista de preços completa já foi divulgada. O novo modelo tem um visual bastante diferenciado caracterizado por formatos quadrados e é oferecido com duas ou quatro rodas motrizes e 5 ou 7 lugares. Inicialmente está disponível com o motor 1.6 T-GDi full hybrid. 215 cv Está associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Existem dois níveis de acabamento (Business e XClass).

Lista de preços

um trabalho Classe X Totalmente híbrido Lugares Sistemas quilowatt

(a biografia) CO2 g/km (3) preço preço 1.6 T-GDi HEV 2WD AT 5 Euro 6.E 158

(215) 145,40 – 157,40 49.600 euros 54.350 euros 7 Euro 6.E 158

(215) 145,40 – 157,40 50.800 euros 55.550 euros 1.6 T-GDi HEV 4WD AT 5 Euro 6.E 158

(215) 156,48 – 166,40 51.600 euros 56.350 euros 7 Euro 6.E 158

(215) 156,48 – 166,40 52.800 euros 57.550 euros

Preparação de negócios – E criar um trabalho Inclui rodas de liga leve de 18 polegadas (235/60 R18), faróis e lanternas traseiras full LED, porta traseira elétrica, rack de teto, luzes internas de LED, controle de temperatura automático de zona dupla, caixa de câmbio automática, chave inteligente, bancos dianteiros aquecidos e volante aquecido Coberto em couro, um sistema multimídia com navegação pode ser visto em uma tela sensível ao toque de 12,3 polegadas com conectividade sem fio Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, reconhecimento de voz e serviços telemáticos Bluelink. Eles continuam equipamento Câmera traseira, compatível com atualizações over-the-air (OTA), bem como sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, persianas traseiras, carregador de smartphone sem fio, tomadas USB dianteiras e traseiras e painel de instrumentos digital de 12 polegadas com 4 polegadas 2 Tela TFT de -polegadas. O equipamento também é rico Ajudas à condução (ADAS) que inclui, entre outros, sistema automático de travagem de emergência com reconhecimento de peões e ciclistas, sistema de manutenção de faixa, cruise control adaptativo com função stop-and-go e reconhecimento de sinais de trânsito.

CONFIGURAÇÃO XCLASS -A configuração é colocada no topo da faixa Classe Xque adiciona rodas de liga leve de 20 polegadas com pneus 255/45 R20, faróis de LED de projeção total, vidros traseiros escurecidos, bancos de couro, painel de instrumentos Cluster SuperVision TFT LCD de alta definição de 12,3 polegadas e bancos de couro (aquecidos e elétricos). frente ventilada, lareira traseira), iluminação ambiente e acabamentos de alta qualidade Rico em ADAScom sistema de alerta de ponto cego, frenagem de emergência ativa traseira, ajuste automático de farol alto, estacionamento remoto e sistema de monitoramento de fadiga do motorista.

Pacote de peso – É possível enriquecer ainda mais o equipamento com “Pacote de fontes“A partir de € 3.900, que inclui detalhes em preto brilhante, rodas personalizadas de 20 polegadas, bancos em couro Nappa, bancos dianteiros conforto com função de memória, volante com ajuste elétrico, sistema de som Bose premium de 8 canais com amplificador e amplificador, e uma tela capa de cabeça, carregador frontal duplo sem fio e bandeja UV-C. Existem vários extras opcionais, como teto solar por 1.100 euros e pintura fosca por 1.400 euros.

Exemplo de financiamento – o Hyundai Santa Fé Na edição Business também está disponível com o plano Finança Hyundai Plus (TAN 7,45%, APR 8,49%), com entrada de 11.010€ e prestações de 329€ por mês durante 36 meses. A oferta está associada à substituição ou sucateamento do veículo e confere ao cliente um benefício de 5.250 euros.