O controle sem fio oficial praticamente não está disponível na Europa – Nerd4.life

Conforme relatado nos fóruns ResetEra, aparentemente nas últimas semanas Administrador do controle sem fio Xbox A partir de Microsoft Eles são quase completamente não consigo Nas lojas, principalmente online.

O relatório toma a Holanda e a França como exemplo, mas muitos usuários da série confirmaram a baixa disponibilidade do console padrão em outros países também, incluindoItália. Da mesma forma, até as baterias oficiais parecem estar indisponíveis.

Verificamos e, de fato, o console Xbox não está disponível na Itália na Amazon, Gamestop (usado apenas), Unieuro, Mediaworld, Euronics, bem como na Microsoft Store. Pelo contrário, a variante Elite e muitas plataformas de terceiros estão disponíveis sem dificuldade.



Consola Xbox oficial

mesmo em Estados Unidos da América O console não está disponível na Amazon.com e GameStop (portanto aqui usado ou apenas recondicionado), mas por outro lado pode ser adquirido em outros varejistas, como Target e BestBuy.

As razões por trás da disponibilidade limitada de consoles oficiais do Xbox não são claras. Há quem diga que a Microsoft está deliberadamente ficando sem estoques disponíveis em função de lançar uma revisão da placa com pequenas mudanças internas, um pouco como os consoles. Mas para ter certeza, teremos que esperar por qualquer comunicação oficial do gigante de Redmond.