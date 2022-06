Expansões e conteúdo para download para campanha e multiplayer estão surgindo do vazamento – Nerd4.life

Youtuber Sean W lançou uma série de detalhes em potencial sobre seu último vídeo do YouTube aura infinitalado de dentro um vazamento Que não podemos verificar no momento e, portanto, deve ser considerado um simples boato, mas interessante como você se refere a ele também Expansões de campanha e multijogador Jogo 343 Indústrias.

Como você pode ver no vídeo desta página, o arquivo . YouTuber Shawn W Ele faz referência a DLCs e expansões para a campanha single-player (e co-op em um futuro próximo) e novas temporadas multiplayer, em detalhes vagos, mas significativos, se confirmados.

De acordo com Sean W, estão sendo planejadas expansões para a campanha Halo Infinite, algo que já era suspeito há algum tempo, mas não anunciado pela 343 Industries, então a pergunta deve ser feita com cautela: ainda será muito tempo de espera, considerando que – novamente de acordo com a fonte misteriosa em questão – o DLC da campanha pode chegar Depois de 2024.

Estes serão os novos itens de Encontro Escrito e dirigido por Joseph Staten, ex-chefe de Halo Infinite e Bungie, ele é basicamente o personagem central que parece ter colocado todo o jogo de volta em 343 Industries. No entanto, essas adições são esperadas antecipadamente, já que estamos falando para além de 2024.

Quanto às expansões multiplayer, o vazamento questionável fornece breves detalhes das próximas quatro Temporadas 3 a 6que adicionará novos itens em termos de armas, estilos (incluindo o modo Infection), veículos e mais armas dos capítulos clássicos e, finalmente, na 6ª temporada, um novo núcleo não espartano, além de uma nova arma.

Enquanto isso, vimos que a cooperativa passará por seus primeiros testes públicos em julho.