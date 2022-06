PS5 Slim é uma realidade DIY Perks construída com 2 cm de espessura – Nerd4.life

PS5 Você verá a luz com a forma construção moderada Capaz de reduzir dimensões e oferecer uma estética menos abundante que a atual? Enquanto esperavam que a Sony realizasse esse desejo, os caras da DIY Perks transformaram esse sonho em realidadeconstruir um protótipo de Espessura 2 cm.

Como diabos eles fizeram isso? Bem, você deve se lembrar de como a desconstrução do vídeo oficial do PS5 revelou o gerenciamento de um certo espaço até certo ponto, com a maior parte dos volumes ocupada porfonte de energia E de sistema de dissipação da consola.

Bem, DIY Perks tomou medidas para remover todos esses componentes e secar o metal líquido para resfriar o SoC PlayStation 5 E construa um novo sistema de dissipação que atenda aos requisitos de espessura do projeto.



PS5, o modelo slim criado pela DIY Perks

A solução existente consiste em um grande placa de cobre Ranhuras para permitir a passagem de água, com pequenos blocos compatíveis com chips adicionais para serem resfriados e novo metal líquido adicionado ao processador para retomar o design térmico original.

Claro, o PS5 Slim projetado por DIY Perks está implícito por enquanto Grande compromissoou seja, o fato de o refrigerante e a fonte de alimentação estarem posicionados fora do fator de forma, tornando o resultado final “errado” e impossível de comercializar nessas condições.

No entanto, se estivéssemos satisfeitos com uma redução menos drástica no tamanho, talvez apoiado por um resfriador de ar poderoso o suficiente, poderíamos ter encontrado uma solução interessante e menos complicada em comparação com o atual PlayStation 5.