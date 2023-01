Prêmios e conquistas arruinaram os videogames para o desenvolvedor Ubisoft – Multiplayer.it

Tweet postado Frederick ThelanderDesenvolvedor da Ubisoft Massive que o criticou um pouco Prêmios e conquistas Inside Video Games por suas perversões e efeitos Negativos que eles possam ter no uso destes.

Muitos usuários republicaram a opinião de Thelander no Twitter e também encontraram muitos apoiadores do mesmo ponto de vista. “Opinião impopular: conquistas e troféus desbloqueáveis ​​eram ruins para videogames”, escreveu o desenvolvedor. Minimize o uso de jogos, Irritante e perturbador E consomem recursos que poderiam ser investidos na melhoria dos jogos.”

Thylander é um especialista em desenvolvimento de jogos: antes de ingressar na Ubisoft Massive, onde trabalhou em The Division 1 e 2, esteve vários anos na DICE, onde foi responsável pelo design de Battlefield 2: Modern Combat e Mirror’s Edge, entre outros projetos. Portanto, sua voz é uma voz autoritária no campo do desenvolvimento.

Curiosamente, Mirror’s Edge também é um jogo que explora objetivos de uma forma totalmente consistente com a otimização de videogame, talvez baseando-se especificamente na influência de Thylander, mas tem uma certa influência ao observar que alguns iniciados provavelmente não o fazem. Adorei esse recurso que, ao longo dos anos, tornou-se tão elogiado pelo público que quase virou mania de muitos.

De fato, o apego compulsivo a recompensas e objetivos demonstra que a visão de Thelander pode ser compartilhada, caso esses recursos sejam desviados para uso negativo, embora sua própria existência não pareça agora destinada a ser questionada.