Pacote com God of War Ragnarok à venda na GameStop na quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 – Nerd4.life

PS5 digital Com Deus da Guerra: Ragnarok Estará à venda em quantidades limitadas Jim Stop Amanhã, quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. O console onde estará disponível para compra em bundle com outros produtos, incluindo jogos e acessórios, com disponibilidade efetiva será anunciado em tempo real durante transmissão ao vivo na Twitch a partir das 15h. , com acesso antecipado para clientes GS+ Level 3 e GS Pro Club.

O pacote sugerido pela GameStop será vendido em 699,98 euros O pacote inclui PS5 Digital e God of War Ragnarok, juntamente com um segundo controlador DualSense com cores padrão, base de carregamento do controlador oficial da Sony, fones de ouvido Sades 708GT e cabo USB.

Caso tenha interesse, o pacote será dropado no site oficial da série Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 a partir das 15h. A disponibilidade será confirmada durante uma transmissão ao vivo no canal Twitch oficial da GameStop Italia, que começará ao mesmo tempo. Em comparação com os pacotes propostos no ano passado, as regras da fila mudaram. Agora os clientes com cartão GS+ Nível 3 e GS Pro Club podem acessar a venda de pacotes 30 minutos antes dos demais.

