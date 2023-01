Skull and Bones adiado novamente, Ubisoft cancela três jogos não anunciados – Multiplayer.it

Ubisoft tem Atrasado por incontáveis ​​vezes Crânio e ossos. Ao mesmo tempo, ela cancelou o desenvolvimento de três Jogos que ainda não foram anunciados. A notícia foi apurada a partir de um comunicado de imprensa publicado pela empresa, no qual foi tirada a fotografia do corrente exercício.

Essas decisões drásticas foram geradas pelas vendas muito negativas do período passado, que tiveram que fazer algumas escolhas difíceis para Cortar custos. Preste atenção, porque não estamos falando de quatro jogos cancelados em julho, mas de mais três. Com isso, a empresa pretende economizar R$ 200 milhões.

Para Skull and Bones, a Ubisoft falou sobre um lançamento agendado para o início do ano fiscal de 2023-2024 e, portanto, após 31 de março de 2023. A data de lançamento atualmente anunciada é 9 de março de 2023, o que é inconsistente com esta nova informação. Ainda não há nova data de lançamento.

Seja como for, a empresa também anunciou que lançará um novo em breve estágio beta, o que permitirá que você volte a jogar. “O tempo adicional de desenvolvimento já valeu a pena e melhorou muito sua qualidade, o que foi confirmado por playtests recentes. Temos certeza de que os jogadores ficarão agradavelmente surpresos com seu desenvolvimento. Decidimos adiar seu lançamento para ter mais tempo para mostrar a experiência, agora mais refinada e equilibrada. Skulla será lançado e Bones no início do ano fiscal 2023-2024.”

Sete jogos cancelados no espaço de seis meses sinalizam um período muito sombrio para a Ubisoft. Esta não é a primeira vez que a empresa passa por dificuldades. Veremos se ele consegue se recuperar ou se 2023 será mais um ano péssimo para a empresa.