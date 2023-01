Starfield terá um evento separado e não será no Xbox Developer_Direct – Multiplayer.it

A Microsoft anunciou hoje oficialmente o lançamento do Desenvolvedor_Direto, um evento dedicado ao que acontecerá no ecossistema Xbox nos próximos meses. Como o vazamento do Windows Central previu, Não haverá Campo Estelarum dos jogos mais aguardados de 2023, mas isso não deve preocupar muito os gamers: está entrando aconteceu por si só O que será organizado pela Bethesda em uma data posterior.

A confirmação vem da própria software house com uma postagem no Twitter, bem como da postagem que a Microsoft fez no site oficial do Xbox, que afirma que haverá um evento separado inteiramente dedicado a Starfield, a fim de dar bastante tempo à Bethesda. para apresentar as últimas notícias sobre o jogo e, esperançosamente, é também a data de lançamento final.

No momento, nenhuma data foi dada para o evento Starfield Tournament, nem mesmo indicativa. Como sabemos o jogo é esperado no PC e Xbox antes primeiro semestre de 2023então assumimos que, em qualquer caso, não teremos que esperar muito para saber mais sobre isso.

Xbox Developer_Direct vai ao ar na quarta-feira 25 de janeiro de 2023 às 21:00 Itália. Os jogos confirmados para o evento incluem Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e novo conteúdo para The Elder Scrolls Online.