Redfall, data de lançamento do Forza Motorsport e novidades do Game Pass? – Multiplayer.it

Após o anúncio de ontem, as possibilidades estão começando a se desdobrar detalhes no conteúdoXbox Developer_Directevento de apresentação da Microsoft que deve conter novidades sobre os principais jogos do Xbox Game Studios que chegarão na primeira parte de 2023, incluindo possíveis Novidades do Xbox Game Pass E Datas de lançamento de Redfall e Forza Motorsport.

Para este último, a informação parece vir diretamente da divisão alemã da Microsoft: o artigo sobre o anúncio do Developer_Direct da Microsoft Alemanha parece ter entrado em mais detalhes para relatar parte do conteúdo do evento.

Como relata Tom Warren, do The Verge, com base em um relatório de Klobrille, parte do comunicado à imprensa afirma claramente: “Anunciando pela primeira vez as datas de lançamento de grandes títulos do Xbox que chegarão nos próximos meses, incluindo The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport e Minecraft Legends.” e Redfall.”

Essa informação já era esperada durante o evento, mas ainda assim é bom receber a confirmação, embora ainda possa ser um erro da divisão alemã da Microsoft, já que o artigo original em inglês não relata esses detalhes.

A outra pergunta é sobre o Xbox Game Pass: De fato, a conta oficial do Twitter do serviço da Microsoft postou a seguinte mensagem, nas horas seguintes ao anúncio do Developer_Direct.

“Acreditem em mim, vocês não devem perder”, escreveu a conta do Xbox Game Pass, relatando a animação que apresenta o novo evento de Apresentação. Obviamente, pode ser uma simples referência a um evento geralmente importante para o Xbox, mas é provável que durante a apresentação também haja espaço para outros anúncios relacionados ao Game Pass.

É verdade que quando se fala em jogos first party para Xbox Game Studios, é óbvio que são todos títulos que chegaram ao catálogo do Xbox Game Pass, mas também é possível que Mais jogos chegarão ao catálogo em janeiro de 2023considerando que as comunicações sobre estes ainda são escassas, com apenas três títulos anunciados até agora e mais do que os já conhecidos (com outros a saírem praticamente em silêncio), embora sejam certamente de grande qualidade.

O Developer_Direct está agendado para 25 de janeiro de 2023 às 21:00, horário italiano, e fornecerá informações e detalhes sobre vários jogos do Xbox Game Studios, incluindo Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online. Seguindo uma nova fórmula, será um jogo com mais profundidade e comunicação direta dos desenvolvedores, sem convidados ou apresentadores do estúdio.