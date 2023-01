O CEO teria dito aos funcionários que cabia a eles mudar a empresa – Multiplayer.it

CEO da Ubisoft Yves Guillemot tinha a dizer Pessoal Cabe a eles mudar os rumos da empresa após a revelação Os resultados financeiros decepcionantes da empresa.

Em e-mail enviado aos funcionários Na quarta-feira e visto pelo Kotaku, Yves Guillemot disse que problemas de produção com alguns jogos (como Skull & Bones sendo adiado novamente) “afetaram nossos custos e reduziram a receita”.

“Hoje, mais do que nunca, Eu preciso de toda a sua energia e comprometimento Escreveu: Para garantir que voltemos ao caminho do sucesso. “Também peço a cada um de vocês que seja particularmente cuidadoso e estratégico em seus gastos e iniciativas, para garantir que sejamos o mais eficientes e ágeis possível.”

Guillemot também instou os funcionários a construir o que chamou de “o maior pipeline da história da Ubisoft”, escrevendo: “É a sua vez de apresentar esta coleção No prazo e com o nível de qualidade esperadoMostrar a todos o que podemos alcançar.”

Comentando sobre as últimas notícias financeiras da Ubisoft, Christopher Dring da GamesIndustry.biz Ele disse que a Ubisoft luta em comparação com outras grandes editoras devido à falta de um jogo de serviço ao vivo significativo para preencher as lacunas durante o ano.

“Grande problema da Ubisoft Não é a estrutura dela, não mesmo. É o fato de não conter nenhum jogo de serviço ao vivo de interesse. “Veja as editoras que valem bilhões… É tudo sobre esse título que está constantemente imprimindo dinheiro. GTA Online, FIFA, CoD, Fortnite, etc.”

“Isso significa que a Ubisoft está apostando em um bom calendário de lançamentos para entregar resultados. Acho que o que eles estão tentando fazer com Assassin’s Creed é a jogada certa.” A referência é Assassin’s Creed Infinity, uma espécie de plataforma em constante evolução dedicada a esta saga.