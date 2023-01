Vendas negativas não apenas da editora francesa, mas de toda a indústria, de Dring – Multiplayer.it

a vendas negativas feito de endereços Ubisoft Em 2022, não se trata apenas da editora francesa, mas também detoda a indústriaChristoper Dring, jornalista da indústria de jogos especializado em publicar dados de vendas, aponta.

Em uma postagem no Twitter, Dring mencionou “pontos de preocupação” nas declarações divulgadas pela Ubisoft. Em particular, a parte sobre a tendência do mercado de se aglutinar em torno das franquias mais fortes, marginalizando todos os outros jogos, parece ter se safado bastante.

Dring: “Sim, COD, FIFA, LEGO, Elden Ring, GOW e Pokémon fazem grandes números. Mas olhe um pouco mais abaixo e Tiny Tina, Saints Row, Midnight Suns, Mario + Rabbids e Two Point Campus… eles não vai bem.” bom “.

Em suma, o problema é muito mais generalizado do que parece, e as falências se acumulam, criando enormes problemas para os negócios Mercado tradicional.

Nos comentários, alguém apontou para Dring que a Gearbox relatou o sucesso de Tiny Tina’s Wonderlands, que o jornalista observou que não conseguiu entrar no top 50 da Europa em 2022.

Alguém se perguntou se a confirmação de serviços de assinatura levou a vendas contratuais de jogos, o que Dring não descarta, mas deve ser estudado antes de tirar conclusões.