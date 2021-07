Boas notícias para quem quer economizar graças às ofertas do telefone. Na verdade, o WindTre mais uma vez surpreende com uma atualização verdadeiramente incrível. Vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

O vírus Corona entrou em nossas vidas com tanta força que nos levou a mudar muitos de nossos hábitos. Do uso de máscaras ao distanciamento social, há uma série de cuidados que devemos ter em atenção. Se tudo isso não for suficiente, muitas pessoas se encontram com um problema sério crise financeiraDepois de fechar muitos negócios.

Ser capaz de fazer frente a várias despesas está se tornando cada vez mais difícil e por isso não é surpreendente que muitos decidam se interessar pelo mundo poupança. É justamente neste contexto que entram várias operadoras de telefonia, e sempre prontas para surpreender a concorrência com elas Ofertas Realmente incrível. Um exemplo claro disso é a promoção da nova marca WindTreO que oferece até 100 GB a um preço imbatível. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que é.

WindTre vence a concorrência: até 100 GB por 7,99 € por mês

Com a chegada do verão, a vontade de sair de férias aumenta inevitavelmente. Precisamente à luz destes momentos de relaxamento, WindTre Você decidiu surpreender com uma promoção realmente incrível, que acabou sendo uma alternativa válida para o show The Iliad Giga 120. Mas o que é isso?

Bem, é tudo sobre a atualização WindTre Star +, que permite aproveitar chamadas e textos ilimitados, mas também 100 GB para navegar na Internet. Tudo isso por um preço igual 7,99 € por mês. Uma oferta realmente ótima, que só pode ser acessada se certas condições forem aceitas.

Entre em detalhes pelos quais você deve pagar uma taxa 10 euros para custos de ativação e Para liberar o cartão SIM. Mas não só isso, o requisito básico é Portabilidade numérica. Esta promoção, de facto, destina-se apenas a utilizadores de outros operadores, como a TIM, Vodafone e Iliad. no momento Esta oferta não pode ser ativada online. Portanto, qualquer pessoa interessada em fazê-lo deve dirigir-se a um dos pontos de venda WindTre e ativar a promoção Superstar +.