Fortnite lança uma grande atualização: todos os novos recursos introduzidos

Outra atualização chegou esta manhã no Fortnite. Existem muitos novos recursos introduzidos pela Epic Games

Mais novidades por vir É um jogo eletronico. batalha real Jogos épicos Nas últimas semanas, recebeu uma série de atualizações que raramente são vistas antes, devido ao fato de a software house estar com vontade de inovar, muito se fala Parcerias e eventos exclusivos de alto nível, mas, na verdade, os desenvolvedores também se concentram na mecânica e mods do jogo no nível do mapa.

Uma nova atualização foi lançada esta manhã, com muitas pequenas alterações corrigidas e corrigidas Com a nova correção. Tudo foi anunciado e explicado pela Epic Games com uma postagem no blog oficial: Aqui estão todos os detalhes sobre isso.

Você também pode estar interessado >>> Um adeus ao WhatsApp: o motivo da exclusão de usuários

Fortnite, todas as notícias da última atualização

Com a última atualização de É um jogo eletronico, acesso à ilha do jogo i Alien Nanite. Esta é uma super novidade, graças à qual os jogadores poderão recriar a atmosfera do planeta original dos alienígenas. Deixando este objeto no chão, será possível criar um arquivo bioma de baixa gravidade Através dele você pode entrar e sair. Eu também mencionei alienígena chamado Choppy é um O robô chamado Zygque começou a se mover pelo mapa.

Você também pode estar interessado >>> Digital terrestre ligado e desligado DVB-T2: como entender se a TV é compatível

Mas isso não é tudo. dentro da área Holly Hedges Eles começaram a formar Biomas exóticos ao redor de casas, com plantas que lembram seu planeta. Esta atualização na verdade parece um prelúdio para o que está por vir nas próximas semanas, com os fãs do jogo agora esperando algo. Realmente importante e opressor.