O retorno de “Tiger” dos anos oitenta

Os anos 80 foram agitados pelos supercarros, dos quais o F40 foi uma das rainhas. O projeto espanhol está atualizando.

Um jovem designer de automóveis de Sevilha, Angel Jira É uma formulação real de ideias e projetos. Que acaba, quase sempre, no site deles. Lá o engenheiro espanhol explica suas escolhas e pede a opinião dos leitores. Desta vez, ele tentou sua sorte em um supercarro.

Magia dos anos 80

Como sempre, Guerra conta com o passado para se atualizar. Desta vez é o caso Ferrari F40, quase 40 anos após o nascimento. Seu novo exercício de design está em Um dos carros mais populares dos anos 80O F40 e uma das versões de corrida, o LM.

Os anos oitenta, na verdade, foram animados por supercarros, entre os quais o F40 foi uma das rainhas. Os supercarros agora foram substituídos por supercarros, muito mais altos, um pouco mais altos, quase da mesma largura e mais pesados. A distância entre eixos aumentou cerca de 200 mm, os braços são mais longos e as rodas são muito maiores. Novas tecnologias, ergonomia e segurança foram adicionadas.

Como sempre, Angel Guerra aponta isso Projeto não associado à marca FerrariNão tem finalidade comercial. É apenas um exercício de design gratuito feito apenas para diversão.

F40

Carro esportivo produzido entre 1987 e 1998. Angel Guerra se concentra na versão LM projetada especificamente para a corrida das 24 Horas de Le Mans. Oito outros carros foram construídos com base no F40 LM com as iniciais F40 Competizione de 1989 a 1994, para permitir que outras equipes especiais também corressem em outros campeonatos GT fora do contexto de Le Mans.

Você também pode estar interessado >>> Ferrari F40 feito para Gianni Agnelli | Porque é uma peça única

Angel Guerra tentou a transferência Distância entre eixos moderna de design original F40 (4650 mm) com rodas de 21 “. Além disso, melhorou a qualidade da superfície do modelo, conferindo-lhe um processamento moderno. O designer não queria criar coisas novas loucas ou novos recursos sem sentido, mas em vez disso manteve o zeitgeist. Ele apenas tocou ligeiramente no design original e o atualizou. Transferência de duas semanas.