O Flight Simulator chega ao Xbox – e é por isso que ele é um verdadeiro sucesso!

simulador de voo Finalmente prestes a aparecer Xbox S | X, que é uma primeira vez muito importante porque o endereço da Microsoft sempre funciona apenas no PC. Além disso, este não é apenas o começo de um único jogo ou série, mas de um gênero inteiro – quantos simuladores de vôo implacáveis ​​você já viu em consoles? Também deve ser dito que com o Flight Simulator no Xbox, independentemente do gosto, milhões de jogadores poderão colocar as mãos em um produto de última geração, sem dúvida. Não é apenas do ponto de vista gráfico, é especialmente na forma como usa a tecnologia mais recente para fornecer uma experiência incomparável.

Inovação de alto nível Está dentro simulador de voo Que vemos pela primeira vez explorando a nuvem ao máximo de seu potencial, na verdade, graças ao fluxo constante de dados, podemos ver todo o planeta recriado em uma escala de 1: 1 e sem ocupar vários petabytes em nossos discos rígidos, que eles não podem conter, mesmo se quisessem. Então há um arquivo aprendizado de máquina, outra tecnologia que é usada no Flight Simulator de uma forma completamente diferente da usual: é uma IA que se encarrega de recriar edifícios da cidade quando nenhuma outra tecnologia nova e incomum, como FotogrametriaEncontrado apenas em algumas cidades e regiões. O uso de mapas de satélite Bing também é fenomenal, no verdadeiro sentido da palavra, embora o Google não tenha ido muito longe com o Google Earth VR. E com o Flight Simulator, estamos falando de um simulador que também possui uma reprodução surpreendentemente honesta dos fenômenos atmosféricos, tudo em tempo real: se você olhar pela janela, é muito provável que existam condições muito semelhantes no jogo. READ É ingênuo pensar que os melhores jogadores são pessoas como você - Nerd4.life Louco, sem dúvida louco e revolucionário. Pelo que ouvimos, especialmente quando conversamos com vocês, leitores, há uma expectativa surpreendente em relação a este jogo graças a arcade de jogos Todos poderão pela primeira vez vivenciar o que muitos não tiveram coragem de comprar. Porém, diante dos ótimos visuais que se apresentam, também é bom abordar o Flight Simulator com uma certa frieza porque, como sempre, o que brilha nem sempre é dourado.

esta é a minha casa!

Simulador de vôo: às vezes imaginamos trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, levando remédios para os lugares mais remotos do planeta, enquanto outros lutam com pilotos de jatos particulares com bandas de rock que querem chegar a Las Vegas o mais rápido possível … O mais importante a dizer, e no nosso caso repetimos, é que a analogia pictórica não se aplica a todas as cidades e, mesmo onde foi usada, não se estende necessariamente para além do centro clássico. Sabemos que a primeira coisa que você fará após baixar o jogo é voar sobre sua casa. Não seja tímido, todo mundo faz e eu também, para falar a verdade, ainda faço com entusiasmo mesmo depois de quase um ano fora e no meu primeiro vôo. Portanto, saiba que a decepção está ao virar da esquina, se sua rua for recriada via satélite e com a ajuda do aprendizado de máquina, você reconhecerá facilmente a rua, o quintal e o parque próximos, mas sua casa pode ser um prédio gerado automaticamente de forma anônima. Por outro lado, se você tiver a sorte de morar em uma área reproduzida com fotogrametria, tudo mudará: você também verá e reconhecerá a janela do seu banheiro, varanda e, em alguns casos raros, até mesmo o carro que estacionou perto da banca de jornal número 2 anos atrás.

Dispositivo de controle correto

Flight Simulator: Fique tranquilo, sem o risco de realmente desmoronar, manter essas bugigangas na hora não é difícil. Em vez disso, aprenderá a entender e usar os dispositivos a bordo. Dito isso, ainda há tempo para alguns bons conselhos para aqueles que estão ansiosos para começar a se espalhar pelo mundo. Por exemplo, e isso é especialmente verdadeiro para usuários do Xbox One S, esteja preparado para liberar muito espaço no disco rígido porque o jogo ocupa mais de 100 GB e precisa de mais espaço livre para usar como um cache em tempo real. O espaço extra disponível para ele pode ser ajustado nas opções, mas o conselho é deixá-lo ao limite de qualquer maneira. Por outro lado, se você tiver uma rota favorita, poderá carregá-la previamente e esquecê-la. Mas você precisa de espaço, muito espaço. READ Days Gone, recensione PC - Multiplayer.it Também é correto responder à pergunta mais comum que nos fazem, se você pode usar um tabuleiro simples para jogar. A resposta é com certeza sim simulador de voo O Xbox pad é suficiente mesmo que, só com ele, você não consiga aproveitar plenamente o que este simulador pode oferecer. O Flight Simulator requer muitos interruptores, além de que os cockpits do avião são interativos e nada convenientes, senão impossíveis, para mover os guindastes e girar as ferramentas montando-as com a placa. Justamente por isso, a versão console do Flight Simulator, assim como a versão para PC, também será compatível com um mouse e teclado que recomendamos usar ao mesmo tempo que a placa. A menos que você esteja satisfeito em voar sem muitas ideias, é claro, com pelo menos dificuldade e esteja livre para fazer isso, para desfrutar do jogo como achar melhor.