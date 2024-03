Mercedes-AMG GT Coupé: agora também equipado com motor de 4 cilindros

Redução – A nova versão da nova versão reduz o número de cilindros pela metade Mercedes AMG GT Coupé Que agora completa 63 anos com um V8 de 585 cv e tração nas quatro rodas (aqui Para saber mais), além GT43 Tração traseira com 4 cilindros Turbo híbrido suave por 2 litros capaz de fornecer 421 cv potência e 500 Nm de torque. O coupé concebido pela AMG alarga assim a sua gama para baixo, adoptando uma motorização já disponível em vários outros modelos da marca, desde o AMG A45 ao SL 43 (onde tem 381 cv). O sistema elétrico de bordo é de 48 volts Mercedes AMG GT 43 Coupé Ele ativa o turbo e também alimenta o gerador de partida usando a transmissão por correia, permitindo obter 14 cavalos de potência extras por alguns momentos. O torque e a potência são transmitidos às rodas traseiras através de um Caixa de velocidades automática 9 marchas. No entanto, a redução continuou desempenho De boa qualidade, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos (1,4 segundos a mais que o 63) e velocidade máxima de 280 km/h (63 a 315 km/h).

Diminuição de peso – Menor peso com distribuição adequada e tração traseira, segundo a empresa, permite isso Mercedes AMG GT 43 Coupé Bom comportamento dinâmico, também favorecido por uma estrutura de eixo dianteiro multi-link e uma estrutura de eixo traseiro de cinco braços, que também pode ser direcionada. O sistema está disponível como opção Amortecedores adaptativosCapaz de analisar dados em poucos milissegundos e adaptar a força de amortecimento a cada roda em poucos instantes. Parando a potência do GT 43 está um sistema de freios composto com discos autoventilantes de seis pistões medindo 390 x 36 mm na frente e 360 ​​x 26 mm na traseira.

Mude a frente – Se excluirmos o som do motor, a nível estético Mercedes AMG GT 43 Coupé Ele pode ser identificado pelo front-end Design menos agressivo Comparado com o 63 com um V8 sob o capô. Encontramos a longa distância entre eixos, saliências curtas, capô alongado e o habitáculo escondido na parte traseira. O GT 43 vem de fábrica com rodas de liga leve de 19 polegadas, mas também estão disponíveis opções de 20 e 21 polegadas. Existem muitas possibilidades de personalização, incluindo três pacotes de design exterior, concebidos para enfatizar a elegância ou o dinamismo.

Luxo e esporte – Cabine de passageiros Mercedes AMG GT 43 Coupé Ele gira em torno da tela sensível ao toque no modo retrato de 11,9 polegadas. Os bancos desportivos em pele Nappa são de série, enquanto os bancos AMG Performance com encostos de cabeça integrados e maior apoio lateral são opcionais.