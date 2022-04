Disponível a partir de hoje para surpreender assinantes – Nerd4.life

Os jogos continuam aparecendo Xbox Game Pass Bastante surpreendente, com NBA 2K22 Que nessas horas foram adicionados ao catálogo de títulos que podem ser baixados gratuitamente pelos assinantes do serviço da Microsoft, curiosamente, sem anúncios prévios.

Depois de ver a chegada do FIFA 22 no Xbox Game Pass Ultimate através do EA Play, agora é a vez de NBA 2K22 ser surpreendido no catálogo do Xbox Game Pass, apesar de não se enquadrar no plano apresentado para os segundos jogos de meio de abril de 2022 e a próxima atribuição ainda não anunciado.

Este é o novo capítulo de simulador de basquete Oficialmente licenciado pela NBA pela 2K Sports, que vem com nomes e atletas atualizados para a temporada 2021/2022 e uma série de novidades relacionadas à base tecnológica e ao conteúdo do jogo.

Quanto a este último, há muitas adições ao modo MyTeam e MyCareer, além de vários avanços feitos em gráficos, animação, sistema de simulação de bola e inteligência artificial. O modo MyTeam avança por temporada e está atualmente em Temporada: Gravidade Zero.

Para saber mais, estamos indicando nossa análise do NBA 2K22, esperando para saber sobre outras chegadas do Xbox Game Pass entre o final de abril e o início de maio de 2022.