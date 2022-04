Microsoft Xbox e Activision, Wall Street acredita em falha de aquisição – Nerd4.life

Segundo a Bloomberg, os investidores Wall Street acredite aquisição falhou a partir de Activision a partir de Microsoft: Isso é evidenciado pelo fato de que as ações da editora estão atualmente cerca de 25% abaixo da oferta oficial feita por Redmond.

Isso significa que qualquer pessoa que comprar ações da Activision Blizzard por US $ 76 hoje ganhará bem $ 19 por ação Caso a aquisição pela Microsoft seja bem-sucedida: uma margem normalmente associada a operações com resultado improvável. Para dar um exemplo recente, a aquisição do Twitter por Elon Musk está associada a menos da metade do risco.

Embora a Activision tenha perdido 50 milhões de usuários ativos mensais nos primeiros três meses de 2022, em suma, não surgiu nenhuma situação em que a compra da empresa pareça ser algo unificador, principalmente devido ao desconhecido. Antitruste.

Já existe a possibilidade de que a aquisição venha impedido pelo regulador norte-americano ou o processo levará muito tempo, pois também requer aprovação de mais comitês internacionais, especialmente europeus e chineses.

Como sabemos, a FTC no mês passado solicitou mais documentos da Microsoft, enquanto os acionistas da Activision votarão na quinta-feira e devem aprovar a compra, embora algumas partes tenham se mostrado bastante controversas e apoiem uma posição diferente.