O que está mudando para os usuários

O Instagram continua a tornar o aplicativo mais atraente para os usuários. Então vamos ver as últimas notícias que estão por vir.

Há muitos novos recursos que o Instagram adicionou no ano passado e o mais recente é para usuários que finalmente poderão realizar mais ações em bobinas e postagens. Vamos descobrir sobre a última atualização do aplicativo.

Semanas de grandes atualizações para Instagram. O aplicativo de compartilhamento de fotos de propriedade da gigante Meta resolve esse problema 2022 Em nome de uma grande notícia. Muitas atualizações chegaram nesses quatro meses do ano novo e agora Adam Mosseri Lançou a última novidade. Na verdade, o CEO do aplicativo lançou “tags avançadasEm um feed em março passado.

Esta atualização é adicionada ao visualização Alimente e siga os favoritos, oferecendo aos criadores uma maneira mais fácil de receber créditos por seu conteúdo. Hoje é adicionado a esta novidade Marque também para bobinas. As tags avançadas permitem que você Visualize a categoria de perfil auto-atribuída pelo criador em suas contas profissionais Marque as pessoas. Dessa forma, as pessoas podem compartilhar e visualizar a contribuição de um criador específico em uma postagem de foto ou vídeo. Então vamos ver o que é essa função.

Instagram, as tags chegam em bobinas: em que consiste esta última novidade

Com a chegada das etiquetas em rolos O usuário poderá focar mais e destacar o tipo de colaboração que foi feita para criar o conteúdo. Isso é realmente importante para criadores de conteúdo que muitas vezes se encontram colaborando uns com os outros.

Na verdade, para enfatizar isso pense sobre isso Adam Mosseri quem disse: “Quando você está no Instagram Colaboradores de criadores de conteúdoEles se inspiram sempre criando tendências e conteúdos originais. Garantimos-lhes o devido reconhecimento Hoje é mais importante do que nunca e isso é especialmente verdade para os criadores de cSociedades sub-representadas, cujas contribuições muitas vezes permanecem nas sombras. É por isso que lançamos as Tags Avançadas no Instagram“.

Para usar uma dessas tags, basta tocar (+) tecla no canto superior direitoCrie uma nova postagem, clique emDepois de você“, faça as alterações desejadas, e após inserir a legenda, clique em”Marque as pessoas“selecionar”adicionar etiquetaFeito esses passos, basta procurar a pessoa que queremos marcar e pronto, assim que o conteúdo for adicionado, o usuário marcado também poderá compartilhá-lo novamente após obter o reconhecimento necessário.