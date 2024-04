Nintendo ataca Mod de Garry: terá que deletar 20 anos de conteúdo temático

Entre os muitos conteúdos e diversas personalizações, há também muitos conteúdos temáticos da Nintendo, e os advogados de Ninja focaram-se claramente neles, exigindo a sua remoção imediata e causando algumas dores de cabeça devido aos conteúdos associados aos títulos caseiros. ao longo de cerca de 20 anos Da história do jogo.

Para quem não sabe, Garry's Mod é um jogo areia Nasceu como um clone do Half-Life e depois se tornou praticamente um título independente, com vida própria e um apoio impressionante da comunidade, que ao longo dos anos o viu se tornar uma enorme caixa de areia.

É estranho que tenha demorado tanto

Havia uma quantidade significativa de conteúdo de Mario no Mod de Garry

“Alguns de vocês devem ter notado que alguns itens específicos relacionados à Nintendo do workshop foram removidos recentemente”, escreveu a equipe do Facepunch “Isso não é um bug. Solicitações de remoção “Eles vieram da Nintendo.”

“Honestamente, é certo como ele. Esses são os conteúdos que lhes pertencem e o que pode ou não ser feito com eles depende deles. “Eles não querem que você brinque com essas coisas no Garry’s Mod, a decisão é deles e devemos respeitar isso e remover tudo o que pudermos.”

Na verdade, não há nada de incomum no pedido da Nintendo, cujo interesse nesta área é lendário. Sabemos muito bem o quanto a empresa está empenhada em proteger a integridade da propriedade intelectual do seu catálogo por todos os meios, por isso o ataque ao Mod de Garrys não deve ser uma surpresa.

Porém, o fato de esse conteúdo ter permanecido praticamente ileso de 2006 até hoje torna a ação um tanto surpreendente por parte da Nintendo, que aparentemente só agora tomou conhecimento da presença desses itens no Mod de Garry.