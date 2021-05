Mais aplicativos para usuários

Já existe um super-novato no Android Auto que diz respeito principalmente aos aplicativos disponíveis. Do que ele está falando

Você também está acostumado a usar um Sistema de infoentretenimento Em seu carro? Se sim, e se você instalou Android AutoNotícias que você deve saber: o lançamento oficial de AAAD (Baixe aplicativos Android Auto). É um programa criado por alguns desenvolvedores italianos e permite que você acesse uma lista muito mais ampla Dos aplicativos para download.

Boas notícias para todos, que finalmente poderão usar todos esses serviços diretamente de seus carros Isso foi bloqueado pelo Google. Tudo de uma forma totalmente legal, sem a necessidade de privilégios de root. Há alguns embora Contra-indicações lógicas, Relacionado especificamente ao fato de que Big G nunca concedeu permissão para baixar um determinado tipo de aplicativo.

Android Auto, o que é o app AAAD

Se você também está intrigado AAADSaiba que é um serviço bastante simples de usar. Depois de baixado, você poderá acessar algum tipo de Novo Mercado, Junto com dezenas de outros aplicativos que o Google bloqueou inicialmente. Desta forma, toda a experiência de direção será mais criativa e cheia de recursos adicionais que vão além da simplicidade Reproduza música ou navegação.

Conforme mencionado anteriormente, existem algumas contra-indicações. Big G nunca autorizado Um tipo de programa de segurança no trânsito. Obviamente, por exemplo, reproduzir um vídeo em um carro pode ser uma distração enquanto você dirige. Além disso, para qualquer mau funcionamento do Android Auto Você não poderá entrar em contato com a ajuda.