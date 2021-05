Dezenas de relatórios também estão na Calábria

“Aqui está o míssil chinês!” Olhos para o céu e dedos apontando para a abóbada estelar A certeza de que testemunharemos a queda do vetor se aproximando da Terra a essas horas, pois diminuirá entre 13h e 19h desta noite. Há muitos avistamentos nas últimas horas da trilha pontilhada Que, na verdade, não é o míssil chinês, no entanto Um satélite “trem” que faz parte do projeto Starlink Em construção Da empresa privada SpaceX, a empresa do visionário Elon Musk, O que coloca milhares de satélites em miniatura em órbita ao redor da Terra.

O objetivo – pelo menos nas intenções declaradas – é fornecer banda larga em todos os lugares, mesmo nas regiões do planeta que não são cobertas hoje. Lançado em 2015, o projeto já colocou em órbita mais de 1.400 satélites.

Nessas horas, muitos veem o nariz empinado enquanto esperam por um vislumbre da transportadora chinesa em queda livre, Os rastros dos satélites Starlink são confundidos com destroços do míssil voltando para a Terra. Mas esses são dois fenômenos completamente diferentes, especialmente porque o míssil ainda não era visível, pelo menos não tão claramente.

A foto foi tirada no Lametino e reportada à nossa equipe editorial, Mostra apenas os satélites Máscara operando em um arquivo.

Esperando pelo míssil chinês: onde ele cairá?

Para ver onde o míssil chinês caiu, em vez disso, Vai demorar mais algumas horas. Expectativas de consideração Três pistas em território nacional. A primeira à 01h05, a segunda às 02,36 e a terceira por volta das 4h, com janela de tempo Incerteza de mais ou menos de 3 horasPortanto, como mencionado, os juros devem ser de 1 a 7. A Calábria também está em seu curso provável e O alerta foi emitido pela Protecção Civil e pelas províncias.

Você será capaz de identificá-los Bolas de fogo são ouvidas alto. O tamanho dos fragmentos em queda pode atingir no máximo um metro e meio, pesar algumas centenas de quilos (o míssil inteiro pesa cerca de 20 toneladas) e atingir a profundidade de um metro no momento do impacto. As projeções de retorno estarão sujeitas a atualizações contínuas Porque está relacionado ao comportamento do próprio transportador espacial e aos efeitos que a densidade atmosférica confere aos objetos em queda, além daqueles relacionados à atividade solar.

Clique aqui para monitorar os mísseis em tempo real

Das dez horas da noite do oitavo dia de maio até as sete horas da manhã, ative a “fase de atenção”. Da Sala de Operações de Proteção Civil Regional Unificada “ao risco de impacto de estilhaços devido ao retorno descontrolado à atmosfera do transportador RPC CZ5B”. Quaisquer relatórios podem ser enviados para 0961/7673, que está aberto 24 horas por dia.