Míssil chinês 5B de longa marcha abatido, novos dados atualizados: não entre em pânico

Continue a monitorar Míssil chinês Long Gear 5B Qual qual Cai Das camadas superiores da atmosfera às camadas inferiores. Vamos lembrar, novamente, que não há motivo real para preocupação (Não entrar em pânico!2): Existem situações de dano mais prováveis ​​e realistas do que um trecho de um Um míssil cai. No entanto, a trajetória do objeto é controlada por tantas agências governamentais (mas também por simples entusiastas) em todo o mundo que é constantemente atualizada.

Falando em probabilidade, devemos lembrar que grande parte da estrutura queima ao encontrar as camadas mais densas da atmosfera terrestre, deixando apenas pequenos fragmentos (restos 22 toneladas de material).

Além disso, a trajetória projetada sobrevoa regiões como os oceanos Pacífico e Atlântico em grandes distâncias, reduzindo ainda mais o risco de estilhaços atingirem o continente. Existem também áreas desabitadas e áreas onde a densidade populacional é muito baixa. Em conclusão, Acertar De um lado de Míssil chinês Basicamente é Improvável (Embora seja claramente indefinível “De jeito nenhum”, Porque o risco zero não é cientificamente correto.)

Dados atualizados sobre o míssil chinês em um retorno sem censura

Sendo um retorno descontrolado, seu curso não pode ser alterado da Terra. Com o tempo, as previsões retornarão Míssil Long Gear 5B No entanto, torna-se progressivamente mais preciso, mesmo que sua velocidade (estimada em cerca de 28.000 km / h) permita fazer grandes movimentos em um curto espaço de tempo e sobrevoar grandes áreas.

para mim Como mencionado D.Monitoramento e rastreamento do espaço da União Europeia, O Míssil chinês Deve cair nas camadas inferiores da atmosfera 9 de maio de 2021 São 4:11 (na Itália) com uma margem de erro de +/- 190 minutos (cerca de 3 horas). Apesar das limitações de tempo de acordo com as previsões (a altitude estimada nessas horas é de cerca de 180 quilômetros), a previsão ainda pode mudar nas próximas horas justamente devido às características de retorno não controlado e ao objeto em questão.

A Agência Espacial Russa (Roscosmos) também divulgou Comunicado de imprensa É nessas horas que algumas previsões são feitas sobre para onde o míssil retornará. De acordo com a agência espacial, por meio da rede de observação russa, a reentrada deve ocorrer O Mar de Timor no sul da Indonésia, com uma janela que abre às 2h30, horário de Moscou (0h30 na Itália). O apogeu calculado é de 218 km, enquanto o periélio é de 146 km.

Também em China Não estamos falando sobre o assunto e chegou um comunicado oficial. no decorrer sessão A partir das perguntas e respostas, o repórter da Bloomberg perguntou diretamente ao porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China (Wang Wenbin) quem Míssil Long Gear 5B. E ele atendeu “É uma prática comum em todo o mundo que os estágios superiores dos mísseis voltem a queimar ao entrar na atmosfera. […] A China está acompanhando de perto a reentrada na atmosfera do estágio superior. Pelo que eu sei, o estágio superior deste míssil foi desativado, o que significa que a maioria de suas partes queimará na reentrada, tornando o potencial de danos às aeronaves ou estruturas e atividades terrestres extremamente baixo. A autoridade competente irá emitir as informações relevantes em tempo oportuno. “.

Na Itália, proteção civil Liberação (Em 7 de maio), um comunicado de imprensa fornecendo algumas informações básicas sobre o que aconteceria se o míssil não se destruísse ao retornar. As regiões em causa são Úmbria, Lácio, Abruzzo, Molise, Campânia, Basilicata, Puglia, Calábria, Sicília, Sardenha. Apesar de tudo, como mencionado acima, deve-se ressaltar que são medidas muito cautelares e que qualquer problema só ocorrerá com dificuldade.