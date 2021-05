A Epic Games Store ofereceu $ 200 milhões para comprar Sony PlayStation Exclusives – Nerd4.life

Operação entre Jogos épicos A Apple continua revelando detalhes interessantes sobre as duas empresas. Agora, temos a oportunidade de descobrir que Fortnite tentou publicar a Edição Exclusiva i Jogos originais da Sony PlayStation Na Epic Games Store, que oferece nada menos que $ 200 milhões.

A informação vem do prof documento Que descreve uma série de estratégias para adquirir direitos autorais para jogos Sony PlayStation. Obviamente, não sabemos qual é o acordo real entre as duas empresas, mas de acordo com o documento, a Epic Games tentou pelo menos oferecer “$ 200 milhões mínimos garantidos para 4-6 títulos”

o que isso significa? “Mínimo garantidoÉ o termo usado para denotar o valor mínimo que a Epic Games Store pagará a um desenvolvedor, mesmo se o jogo não vender muito. Não está claro se “por 4-6 títulos” denota um total de 200 milhões ou se $ 200 milhões são pagos pelo jogo Individuality. Lembre-se de que, por seus seis meses de exclusividade, Borderlands 3 recebeu $ 80 milhões no mínimo garantido: Pode Horizon Zero Dawn ou a Days Gone (que foi lançado há muito tempo no console) valer 200 milhões Podemos saber cada um, mas consideramos improvável: é mais plausível que 200 milhões seja o número total de quatro a seis jogos.



Será que a Days Gone faz parte de um negócio de US $ 200 milhões?

No entanto, como sabemos, existem apenas dois até agora Brinquedos Lançado na Epic Games Store: ReadySet Heroes e Predator Hunting Grouds. É altamente improvável que esses dois jogos valham $ 200 milhões. Além disso, Preadator foi lançado no Steam um ano depois. Além disso, Horizon Zero Dawn chegou ao Steam e à Epic Games Store no mesmo dia e o mesmo acontecerá com Days Gone. Portanto, é possível que a Sony tenha rejeitado o acordo com a Epic Games ou outros jogos não anunciados tenham sido selecionados.

Também descobrimos que a Sony está reivindicando compensação de jogo cruzado, o CEO da Epic Games confirma.