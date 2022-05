Starfinder pode ser o novo RPG dos autores de Pathfinder – Nerd4.life

Jogos de corujaa equipe responsável pela mais recente série de RPG Desbravadorpode apontar para mudar buscador de estrelas Nos videogames como próximo projeto, mesmo que a questão ainda não tenha sido totalmente decidida.

A ideia vem de uma espécie de provocação Organizado por Owlcat para anunciar o que está por vir. Literalmente, existe um site teaser chamado whatisnext.owlcat.gamesque é “o que vem a seguir dos jogos Owlcat”, ou algo assim.

Ao clicar no link, você pode ver um ótimo papel de parede com avatares planetas Em movimento e as palavras “A New Adventure Coming”. Obviamente, a pergunta ainda é muito vaga, mas tudo aponta para um possível cenário de ficção científica para o novo jogo de equipe.

Dada a experiência que Owlcat tem no contexto de Pathfinder, após o excelente Pathfinder: Kingmaker e Pathfinder: Wrath of the Righteous, muitos acreditam que o humor pode indicar uma mudança para Starfinder.



Pathfinder: Righteous Wrath, captura de tela

Este último, aliás, é o “irmão” do Pathfinder em um RPG e apresenta um cenário de ficção científica.

Starfinder se passa no mesmo sistema solar que Pathfinder, mas está longe no futuro comparado a este último, após um misterioso evento que fez Golarion praticamente desaparecer, o planeta em que giram as aventuras do Pathfinder.

Esperamos, portanto, quaisquer desenvolvimentos sobre este assunto.