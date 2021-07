200.000 jogadores contemporâneos no Steam, jogo da Amazon obtém novo recorde – Nerd4.life

novo Mundo, o novo MMO da Amazon Games, está atraindo cada vez mais atenção e recentemente ultrapassou 200.000 jogadores simultâneos no Steam, conforme mostrado pelo SteamDB. O recorde foi alcançado em 25 de julho de 2021 – tornou-se o sexto jogo mais popular na plataforma Valve.

Lembramos que o Novo Mundo está atualmente em beta e estará disponível neste formato até 2 de agosto. Na semana passada, a Amazon Games conseguiu chegar perto de 200.000 jogadores ao mesmo tempo várias vezes, com o número de picos chegando a cerca de 190.000. A baixa diária foi de 126,00 hoje, 26 de julho. Em geral, o jogo continua SucessoO gráfico de vendas do Steam também mostra.



novo Mundo

Em nosso artigo experimentado e testado, mostramos que “O Novo Mundo parece ser um projeto enorme, em camadas e complexo. Um MMO clássico, com todas as vantagens e implicações que isso acarreta. Um projeto ambicioso, e é também por isso que teve dificuldades para ver a luz, mas agora parece que está pronto. ”Finalmente, para deixar ir. Os jogadores apreciarão o que ela tem a oferecer? Ainda é muito cedo para dizer, mas parece que já há muita carne no fogo.”

