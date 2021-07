Vídeos e fotos revelam 11 biomas, e eles são lindos – Nerd4.life

Jogos de playground são difíceis de trabalhar Forza Horizon 5 Para PC, Xbox One e Xbox Series X | S. Agora, a equipe de desenvolvimento compartilhou um novo Vídeo – Especificamente o Episódio 4 de Let’s Go – dedicado ao jogo de direção. Neste filme e por meio de Fotos Que você encontra abaixo, podemos ver 11 biomas Forza Horizon 5: Resumindo, é lindo.

No filme podemos ouvir as palavras de Mike Brown – Diretor de Criação – e Konar Kross – Diretor Artístico Associado -. Nos mostre os dois preparação Forza Horizon 5 e o novo Circuito Esmeralda. O jogo, agora, parece muito bom de se ver: ainda faltam alguns meses para o lançamento agendado para novembro, então pode ficar ainda melhor.

Também podemos ver um arquivo pântano, um dos 11 biomas de Forza Horizon 5. Teremos que enfrentar áreas cheias de água e lama, com belas paisagens ao fundo. Outros biomas incluirão costas tropicais, campos cultivados, florestas, desertos, áreas rochosas, a cidade de Guanajuato e um vulcão coberto de neve.

“Sabíamos desde o início que queríamos que este fosse o maior Forza Horizon de todos os tempos”, disse Brown no Xbox Wire. Mapa Forza Horizon 5 1,5 vezes maior do que Forza Horizon 4). “No entanto, em nosso desejo de ser o maior, percebemos que também precisávamos oferecer o máximo de diversidade e contraste. O México é como quase todo o mundo em um único país: picos nevados, florestas tropicais, vales épicos, praias. arquitetura e cidades antigas. Moderno. Quando você adiciona a grande cultura do México – música, arte, história, pessoas – não há local mais emocionante para o Festival Horizon

Além disso, aqui está um novo jogo de videogame no áudio e personalizações do Forza Horizon 5.