TV desligada, adiamento: nada acontece no dia 1º de setembro. Aqui estão as novas datas (não confirmadas). DVB-T2 se afasta

O que inicialmente suspeitávamos, depois descobrimos durante a mesa redonda de 27 de maio, tornou-se realidade. Apenas 35 dias após a expiração de seu novo switch, chegam os atrasos mais clássicos (e atrasados). E, de facto, nem chegou a decisão final, mas apenas a proposta do projecto MiSE de reformulação do roadmap, a submeter às partes envolvidas na consulta.

A consulta foi realizada esta manhã por videoconferência na presença da Ministra de Desenvolvimento Econômico Giorgiti e da Subsecretária do Ministério, Anna Ascani.

Não, não aconteceu nada no dia 1 de setembro

Primeira notícia: Nada vai acontecer no dia 1 de setembroLiteralmente nada. Não haverá conversão há muito anunciada de canais nacionais para codificação MPEG4. O prazo cancelado não foi propriamente uma “surpresa”, visto que estava previsto no roteiro, lançado há mais de dois anos, e já, entre outras coisas, objecto de uma prorrogação de dois anos que a União Europeia obteve. Porém, algo deu errado: as emissoras e o governo – com a oposição da indústria e dos varejistas – perceberam há pouco mais de um mês que os prazos não podiam ser cumpridos. E isto apesar de o próprio MiSE, há poucos dias, ter continuado a confirmar e a confirmar no Facebook, aos já perplexos cidadãos que estavam em alerta, que a transição para o MPEG4 se realizaria regularmente no dia 1 de setembro.

Então, como o roadmap mudará e quais são os novos prazos de fechamento? A transição para o MPEG4, de acordo com os planos do novo governo, não começará antes de 15 de outubro. Mas seria apenas um começo, pelo menos aparentemente mais definido pelo cuidado do que por julgamentos: Na prática, as emissoras são convidadas a esperar mudar voluntariamente para MPEG4 nos primeiros canais (certamente o menos significativo) a partir de 15 de outubro, deixando o compromisso de encerrar o MPEG2 para uma data posterior divulgada no final de 2021. Assim, razoavelmente, uma mudança “obrigatória” para MPEG4 para todos os canais, RAI 1 e Canale 5 incluídos, ser discutido em 2022. Na verdade, A Rádio TV Confindustria falou na audiência sobre o espinho do tempo “De janeiro a março de 2022Para mudar para MPEG4 como se já tivesse sido confirmado.

No entanto, durante a audiência, a RAI confirmou publicamente seu desejo de mudar os canais “especializados” para MPEG4 em 15 de outubro., enquanto RAI 1, 2 e 3, assim como RaiNews 24, permanecerão em MPEG2 até data a ser determinada. A Mediaset e a La7, embora intervenham, não divulgaram publicamente as datas das alterações ao MPEG4, que serão voluntárias e serão determinadas gradualmente. Mas de acordo com os rumores que coletamos, entendemos que Também em 15 de outubro, os canais Mediaset interromperão a reprodução de MPEG2 em favor de MPEG4.

E quanto ao DVB-T2? “A partir de 2023”. Mas não sabemos quando

A necessidade de proceder a um desligamento de baixo impacto como o MPEG2 (quase todas as TVs não “antigas” compatíveis) coloca automaticamente em questão a possibilidade de manter o próximo prazo mais difícil: desligar o sistema de transmissão DVB-T em favor de DVB-T2, que está previsto até ontem, 30 de junho de 2022. Esse prazo será adiado, de acordo com os planos do ministério, por pelo menos seis meses “a partir de 1º de janeiro de 2023”.: É difícil pensar que mais seis meses possam ser decisivos na reformulação da frota de TV que deve afetar algumas dezenas de milhões de telas não DVB-T2.

Venda de 700 Band confirmada em 1º de julho de 2022: Rumo ao Território Neutro Digital, Menos Canais e Mais Pressão

No entanto, alguns prazos ainda se aplicam: isto é Venda de banda de 700 MHz para telefone, confirmada em 1º de julho de 2022. Isso significa que O sistema de TV não poderá contar com a venda simultânea da banda 700 e a mudança para o DVB-T2, que era uma manobra originalmente concebida para restaurar a capacidade de transmissão perdida. Com 700 frequências abandonadas, as emissoras terão que se organizar para a transmissão em DVB-T MPEG4, mas com uma parte significativa dos recursos de frequências mais baixas. Por exemplo, o RAI irá de uma largura de banda cumulativa de 100 Mbit / s para todos os seus canais para apenas 60 Mbit / s; Isso vai forçá-la a Escolher entre dois métodos é muito doloroso: desligar alguns canais secundários ou reduzir drasticamente a qualidade da imagem, o que leva ao aumento da compressão.; Ah, e 4K nem se fala. A Mediaset e todas as outras emissoras terão que fazer o mesmo.

Pior ainda é ir para o prédio, que terá que se reunir em um multiplex: se este já estiver em DVB-T2, como esperado, então haverá espaço para todos (quase); Em DVB-T, resta saber qual taxa de bits resta para cada emissora e se há realmente uma boa largura de banda para transmitir canais locais. Certamente, o local, uma vez migrado, terá que mudar para MPEG4, enquanto as principais emissoras nacionais permanecerão em MPEG2 por mais alguns meses. Precisamente por esta razão, talvez com uma tendência provocativa, os clubes invocaram o corredor coral de todo o sistema em junho de 2022 não só para a codificação DVB-T2 mas também para a codificação HEVC, que já foi excluída pela RAI.

Resumindo: o lockdown, cujas “certas” datas foram marcadas há mais de dois anos, avança de forma desorganizada (apesar do mantra repetido várias vezes na prova, “transição ordenada”) e sobretudo com prazos incertos e ainda para ser decidido. E acima de tudo – e isso nos parece o mais perigoso – nos empurra nessa direção Um cenário em que os italianos são convidados a ajustar suas televisões para ver menos e pior. Vamos repetir: a sugestão é “Pague e passe algum incômodo para ver menos canais e talvez ver piores”. Praticamente um cenário de pior caso do que as expectativas já pouco atraentes do roteiro atual. Vendendo tão mal que evoca poderosamente o antigo “Tafazzi” e suas obras de cura.

o que está acontecendo agora? A única certeza é que há um pouco de certeza

MiSE indicou – talvez imprudentemente – o motivo do adiamento no caso de uma emergência pandêmica: “No entanto, a disseminação dos receptores de televisão teve uma tendência que não foi afetada positivamente pela situação que surgiu na esteira da epidemia de Covid-19.Locais frágeis: O mercado de TV, graças ao bloqueio e ao fato de os italianos terem sobrevivido à primeira e à segunda casa, cresceu fortemente no ano passado, atingindo um pico de 5,5 milhões de unidades contra 4 milhões de raras nos últimos anos, um resultado inimaginável Sem uma epidemia, edifícios frágeis só podem levar a medidas igualmente frágeis.

agora mesmo, Diante da opinião expressa por emissoras, indústria e varejo, o MiSE tomará sua decisão final, inevitavelmente em poucos dias, já que o dia 1º de setembro está para acontecer. Uma decisão que quase certamente irá perfeitamente com o que foi planejado, excluindo quaisquer registros técnicos.

A essência é que não há mais certeza: O Ministério, neste momento, não foi capaz de definir uma nova data “certa” para o fechamento total do MPEG2, mas reserva-se o direito de tomar uma decisão até ao final do ano. A transição para DVB-T2 foi transportada para o início de 2023, mas talvez nem mesmo aqueles que colocam a caneta no papel essa hipótese acreditem que seja realmente possível: basta jogar a bola para a frente e veremos, no final de 2022, que ferramenta usar – Finance ou Milleproroghe – para ir ainda mais longe o prazo: afinal, o prazo “A partir de 1º de janeiro de 2023‘, para quem sabe ler, explica que no dia 1º de janeiro de 2023 é sensato não esperar nada.

A indústria e a distribuição certamente sentirão o aperto, já que os estoques de TVs e decodificadores ficarão prontos em 1º de setembro e imediatamente se tornarão excessivos em relação à demanda esperada.. Explicar a mudança para usuários – que antes era complicado – se tornará mais difícil; E justificar a adaptação de TVs e set-top boxes, apesar da ajuda da Bonus TV, uma verdadeira “missão impossível”. Os canais 100 e 200 também são discutidos: com o novo roteiro, não veremos transmissões DVB-T2 em terreno digital antes de 2023 e possivelmente depois; Sem mencionar os codecs HEVC Main10. Deixar os canais 100 e 200 no HEVC Main10 no ar com esse conhecimento e, acima de tudo, dar indicações para verificar essas marcas de teste de compatibilidade de TVs com transmissões “de entrada” (por exemplo, anunciar com Michelle Hunziker atualmente no ar) é incorreto, talvez antiético, e pode até levar a uma ação coletiva.

Brevemente,

Tudo o que pode ser feito para destruir a terra digital foi feito. Não é culpa de ninguém. Ou melhor, é culpa da miopia e da busca por pequenos confortos colocados em prática pelos muitos atores envolvidos. E, como sabemos, a falha comum não está em ninguém: a terra digital está afundando. Netflix, Amazon e seus companheiros, obrigado …