A casa está nos espionando: é assim que nossa privacidade é violada

É possível que estejamos sendo espionados dentro de nossa casa? Estudos dizem que sim: aqui estão os acessórios aos quais precisamos prestar atenção

Dentro do nosso amado casaNossa privacidade está realmente garantida? Mesmo que moremos sozinhos, definitivamente não. Existem formas que nos permitem, sem o nosso conhecimento, registar os nossos dados pessoais e sobretudo os nossos hábitos. Esses gadgets são inimagináveis, o que pode fazer você pensar duas vezes antes de comprá-los em qualquer loja de eletrônicos. Isto é o que acontece na casa de muitas pessoas.

Gadgets que violam nossa privacidade em casa

O que acontece em casa fica dentro dessas paredes? Em alguns casos, nem um pouco. Os especialistas nos colocam na vanguarda do uso de certos métodos, que devemos saber usar com sabedoria para evitar que violem nossa sagrada privacidade. O primeiro método que causa problemas éAmazonAlexaQue um grande número de cidadãos hoje mantém dentro de suas casas. Sem o nosso conhecimento, Dispositivos e software têm a capacidade de coletar uma grande quantidade de dados sobre nós. De acordo com o estudo realizado pela SurfShark, a plataforma buscará principalmente dados de saúde de pessoas que moram em casa.

Risco relacionado ao Google

A outra plataforma que devemos ficar de olho é aquela associada aos serviços que você presta Google. Já no passado a empresa foi levada a tribunal por acusações Violação de privacidade, num pequeno hábito que parece não ter se perdido ao longo dos anos. Os problemas com a funcionalidade dos motores de pesquisa dizem principalmente respeito a duas áreas: os nossos dados pessoais e o histórico dos sites que visitamos na web. Informação que, paradoxalmente, só pode ser vista por quem está familiarizado com operações estatísticas ou de mercado.

Nosso smartphone é seguro?

Também não confiamos em nosso smartphone, ou melhor, Algumas aplicações cuja gestão de dados pessoais não é atualizada de acordo com os regulamentos da UE. Muitos destes jogos, incluindo jogos, permaneceram online apesar das suas plataformas não estarem atualizadas com as regras atuais. O conselho é excluí-los, principalmente se não forem necessários no dia a dia.

Outro truque que podemos fazer, com todos os aplicativos, é trabalhar nas permissões que damos a essas funções em nossos telefones. Como aconselham muitos especialistas em telefonia, será assim Recomenda-se desligar o microfone Desses aplicativos. A forma de fazer isso é muito simples, entrando nas configurações gerais do celular e desativando o incômodo comando para todas as funções individualmente. Para evitar invasões de contas, a autenticação de dois fatores para perfis também pode ser útil.