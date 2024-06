Antitumoral. Pnrr financia projetos de Sant’Anna

É denominado “Mirage: MicroRnA-targeted Imaging for Vigilância e Estratificação Prognóstica em Tumores Neuroendócrinos” e é um dos sete projetos financiados pelas equipes de pesquisa do Hospital Universitário de Ferrara através do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr em Pesquisa Biomédica para um montante total de 6 milhões e 200 mil euros.

Este estudo, cujo “Investigador Principal” (PI) é a Professora Maria Chiara Zatelli, Diretora da Unidade de Operações de Endocrinologia e Doenças Alternativas do Hospital Universitário de Ferrara, foi financiado com 1 milhão de euros.

“O projeto que estamos desenvolvendo – destaca Zatelli – visa melhorar significativamente o diagnóstico precoce e o monitoramento dos tumores neuroendócrinos (TNE), com foco nos de origem pancreática. Esses tumores são raros e podem afetar praticamente qualquer área do corpo. , Principalmente no trato gastrointestinal Atualmente, os métodos para diagnóstico de TNE são limitados, principalmente nos estágios iniciais da doença, o que leva a um atraso significativo no diagnóstico. Isso significa que o diagnóstico é feito quando as metástases já estão presentes em 30-70 anos. % de casos Nosso estudo é baseado na cooperação entre quatro unidades. Os especialistas trabalharão juntos para confirmar se um conjunto de marcadores específicos, miRNAs, são capazes de prever os resultados de uma abordagem terapêutica em rede.

O que são miRNAs? São pequenas moléculas que circulam no sangue chamadas microRNAs (miRNAs). Em termos simples, estas são pequenas moléculas de RNA que podem influenciar múltiplos processos, incluindo o complexo desenvolvimento de tumores. Em particular, dados preliminares sugerem que um conjunto específico (assinatura molecular) de miRNAs pode ser usado para detectar redes numa fase inicial. A presença desses miRNAs será então avaliada com base nas características das imagens diagnósticas de PET (tomografia por emissão de pósitrons) e no estado patológico dos pacientes. Tudo isso para obter uma imagem que possa ajudar a identificar esses tumores quando a intervenção cirúrgica ainda é possível.

“A partir desta assinatura molecular – continua o diretor do Cona Endocrinologia – desenvolveremos um novo método de investigação diagnóstica (radiofarmacêutico) utilizando PET para melhor monitorar a progressão da doença. diagnosticar TNEs quando estão em seus estágios iniciais e, portanto, mais viáveis ​​para o manejo e podem facilitar a descoberta de tratamentos mais direcionados e personalizados para os pacientes. Isso é especialmente importante porque o diagnóstico precoce pode melhorar significativamente as chances de tratamento e sobrevivência. as técnicas têm sensibilidade e especificidade limitadas Precisão das imagens diagnósticas, reduzindo o risco de resultados falsos positivos e negativos Além disso, novos radiofármacos poderiam ser usados ​​não apenas para o diagnóstico inicial, mas também para monitorar a progressão da doença e a resposta aos tratamentos. adaptar os tratamentos com base na extensão do tumor “.

O projeto Mirage foi concebido em um processo conjunto com o Dr. Borges de Souza do Irccs Primeiro de Meldola, além de um ex-aluno e doutorando no laboratório do Professor Zatelli na Unife agora sob supervisão do Dr. Plataforma de terapia CAR T do IRST. Foi criada uma parceria forte e diversificada envolvendo investigadores do Instituto de Bioimagem e Fisiologia Molecular do Centro Nacional de Investigação, Unidade Cefalu, coordenada pelo Professor Giorgio Russo, e médicos do Hospital Universitário Policlínico G. Martino de Messina, sob a supervisão de Dra. Rosaria Maria Ruggieri e Professor Salvatore Canavi.