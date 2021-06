Novos transformadores na E3 2021? O pôster parece sugerir isso – Nerd4.life

a lenda de Zelda Você pode ver um anúncio Novos dispositivos de remodelação Tudo’E3 2021, ou pelo menos é o que um poster Dedicado à série que em breve estará à venda pela GameStop.



The Legend of Zelda, pôster.

Pode ser apenas uma coincidência, mas a imagem desenhada em um lado do pôster, ambos em relevo, avançou com The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Skyward Sword também três episódios de acordo com alguns rumores de sejam os heróis de vários novos lançamentos.

Vamos falar especificamente sobre The Legend of Zelda: Twilight Princess, The Legend of Zelda: The Wind Waker e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dois dos quais já tiveram versões em HD nos últimos anos.

Resumindo, traga esses endereços Nintendo Switch Na forma de uma remasterização, não será um processo particularmente complicado e não demorará muito, o que apenas confirma esses rumores.

No entanto, repetimos, a combinação de rumores sobre os jogos em questão e o pôster do GameStop pode ser um pouco prescritiva e fantasiosa. Qual seria a verdade? Vamos descobrir no Nintendo Direct na E3 2021, no dia 15 de junho a partir das 18h00.