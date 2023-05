Teste de estrada e análises do novo Hyundai Tucson, o SUV mais vendido da Europa com muitas características distintas

quando Hyundai Tucson Ele apareceu pela primeira vez na Europa há duas décadas, e o segmento de SUV ainda estava crescendo. Desde o seu lançamento em 2004, o carro-chefe global da marca sul-coreana vem fazendo sucesso no mercado, antecipando a tendência que levou à proliferação dos SUVs ao longo dos anos. Hoje, com sua quarta geração, o Tucson continua sendo um modelo extremamente popular entre os clientes europeus.

De acordo com os dados que você forneceu dinâmica jatoEm 2022, o Tucson foi o SUV C mais vendido na Europa, com 150.803 unidades totais registradas. Apesar do declínio geral do mercado ano a ano, as vendas de Tucson aumentaram 1% em relação a 2021, o que coloca o carro em oitavo lugar entre todos os carros mais vendidos no continente europeu. Vamos mergulhar em tudo:

O novo Hyundai Tucson, teste de estrada

Comentários do novo Hyundai Tucson SUV

O novo Hyundai Tucson, teste de estrada

Hyundai Tucson SUV médio, que se distingue não só pelo seu design arrojado, mas também pela vasta gama de versões híbridas. Além das variantes a gasolina de 150 cv e do híbrido leve a diesel de 135 cv, ele também oferece um modelo híbrido completo de 230 cv e uma versão plug-in de 265 cv, que foi a estrela de nossos testes de consumo e desempenho. Este modelo oferece um desempenho ágil e um conforto inconfundível graças a um interior espaçoso e bem isolado do ruído e da rugosidade da estrada, bem como a uma gama completa de acessórios.

Com seu design inovador e uma série de Recursos de segurança A quarta geração do Tucson superou os padrões de sua classe e elevou a fasquia no mercado de SUVs. Apresenta o pacote de segurança mais abrangente da sua classe, concebido a pensar nas famílias.

As luzes diurnas de LED estão integradas à grade frontal. obrigado pelo Tecnologia de iluminação avançada Iluminação meio espelho, a grade cromada escura se transforma em formas luminosas de joias quando as luzes são acesas, adicionando um toque único à aparência elegante do carro.

Hyundai Tucson Oferece a mais ampla gama de powertrains eletrificados no segmento de SUVs compactos, com motores a gasolina e diesel com tecnologia híbrida leve de 48 volts, totalmente híbrida e híbrida plug-in. Por fim, a versão N Line combina o design dinâmico, o conforto e a conectividade avançada do modelo básico com o estilo e a atitude esportiva da marca N.

Comentários do novo Hyundai Tucson SUV

o Hyundai Tucson SUV Distingue-se principalmente pelo seu design desportivo sensual, que combina elegância e força numa única solução. O carro apresenta uma grade paramétrica com desenho geométrico e acabamento cromado escuro, que proporciona um efeito transformador durante a condução graças às sofisticadas luzes de LED ocultas. Essa tecnologia inovadora cria um efeito de joia quando as luzes estão acesas e, quando apagadas, a grade retorna ao seu estado original.

EU’Atenção aos detalhes estéticos Também se estende à parte traseira do carro, com grandes grupos de luzes LED que se integram ao design dinâmico dos faróis Parametric. Quanto às opções de cores, nove cores diferentes estão disponíveis, incluindo três novas variantes: prata cintilante, amazon e cinza. Você pode personalizar ainda mais seu carro escolhendo um teto de dois tons em Phantom Black ou Dark Knight, que oferece ainda mais possibilidades de personalização.