Microsoft: Recurso perante o Comitê contra a Tortura contra a proibição da aquisição do Al-Ahli Bank of Kuwait, prevista para o final de julho

EU’gravidade para Microsoft Contra a decisão da Financial Market Authority (Competition and Mergers Authority), ou seja, a UK Antitrust Authority, de impedirAquisição da Activision Blizzard Por US$ 69 bilhões. Data de início: 24 de julho de 2023.

A decisão foi tomada gato (Tribunal de Recurso) durante uma audiência preliminar realizada esta tarde. Até a Microsoft esperava poder consertar o recurso de junho, mas julho ainda é um bom lugar para se estar.

A decisão foi tomada pelo juiz Marcus Smith, que também indicou que a eleição seria daqui a seis dias. audiências de especialistas de ambos os lados. A Microsoft queria apenas quatro, mas o juiz instou os dois lados a considerar períodos mais longos de testemunho, dada a complexidade do caso.

Antes do recurso, o CAT determinou em 12 de junho A.J Segunda audiência preliminar Discutir assuntos mais fáticos relacionados a provas e documentos.

A decisão da CMA remonta a abril e foi motivada por riscos de monopólio no nascente mercado de jogos em nuvem. Lembre-se de que, mesmo que a Microsoft seja bem-sucedida e obtenha uma decisão CAT positiva, a bola ainda estará com o CMA, que terá que tomar a decisão final.