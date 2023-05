Pokémon HOME, TODAS AS NOTÍCIAS: Adicionado novos objetivos e restrições

No’Hoje de manhã afiliado 30 de maiofoi lançado em A tão esperada atualização para Pokemon Homeque é apresentado Compatibilidade com Pokémon escarlate e violetabem como novos Objetivos e alguns restrições.

Em particular, a nova atualização do aplicativo adiciona a possibilidade transformação o pequenos monstros Nos últimos títulos de marca eu adiciono Novas formas de Pokémon e Baldeajunto com forma de caminhada para chmygol E Goldengo de Pokémon GO. Também é possível Mudar movimentos de Pokémon escolhendo-os de todas as pessoas que ele aprendeu até aquele ponto e mostrado Detalhes dos jogos de origem Alguns monstrinhos.

Entre as novidades apresentadas, há também uma restrição: Se uma criatura entrou Pokémon Shining Diamond ou Shining Pearl recebe oTreinamento profissional enquanto ele está em O nível é inferior a 100pode ser transferido de volta para Remake da quarta geração Só se for levado a Nível 100.

o novo atualizar Do Pokémon HOME também traz consigo diversos Novos objetivos:

Deposite seu formulário de caminhada Gimmighoul do Pokémon GO

Deposite um Pokémon com o Ultimate Power Emblem

Deposite um Pokémon com o logotipo grande e grande e um Pokémon com o logotipo pequeno

Complete a Pokédex de Paldea em Pokémon Scarlet ou Pokémon Violet

Registre as três espécies de Forma di Paldea di Tauros

Registre as quatro formas de Squawkabilly

Registre 3 formas de Tatsujiri

Registro Conformal Maushold

Registro configurável Dudunsparce

Grave 4 Pokémons diferentes

Score Wailtail, Mushroom Fury, Crenewing e Sandhair

Grave Saccoferreo, Manoferrea, Colloferreo e Spineferree

Visite o site do Campeonato Internacional Pokémon 2023

Substitua Armarouge por Ceruledge ou vice-versa

Substitua Greatfangs por Ironfurrow ou vice-versa

Substituir erasanti por traça de ferro, ou vice-versa

Substitua Roarmoon por Ironhero ou vice-versa

Substitua Tentacruel por Toedscruel ou vice-versa

Substitua Dugtrio por Wugtrio ou vice-versa

Troque Quagsire por Clodsire ou vice-versa

Substitua Koraidon por Miraidon ou vice-versa

Por fim, lembramos que para conhecer a lista de todos os Pokémon que podem ser transferidos do Pokémon HOME para Scarlet e Violet, você pode ler nosso artigo dedicado.