Ele vendeu sua Ferrari 360 por € 11.000 para comprar uma F430: veja onde encontrar o anúncio

Este Ferrari 360 Modena está à venda a um preço no mínimo absurdo, mas nem tudo é o que parece. Isso é o que está por baixo de tudo.

O sonho de todo entusiasta de 4×4 é comprar um FerrariE isso independentemente do fato de que o DNA da empresa está mudando em Maranello. Deve-se dizer que as diferenças agora são evidentes com o passado e com a doutrina e a era de Drake. Luca Cordero di Montezemolopois alguns modelos nunca serão criados.

Aliás, o Suv Purosangue foi revelado em setembro do ano passado e é o primeiro crossover da história de Maranello, enquanto em 2025 chegará o primeiro carro vermelho zero emissão, que é o maior medo de todos os fãs do Cavalo Empinado. Atualmente, outros novos modelos estão sendo testados, como o SF90 Special Version, que certamente fará seu coração bater mais forte.

Nas linhas a seguir, contaremos uma história muito interessante relacionada à Ferrari 360 Modena, um modelo lançado em 1999, mas sempre cheio de charme. Navegar na internet, Encontramos uma oferta interessante para este modeloMas você tem que ter cuidado com os grandes riscos que você vai correr.

Ferrari, esta é a oportunidade de uma vida para o 360 ​​Modena

Às vezes, enquanto navegamos na internet, nos deparamos com anúncios sensacionais, mas, neste caso, não estamos falando dos misteriosos pop-ups, mas Ferrari 360 Modena que foi colocado à venda ebayem sua versão britânica. Esta não é a primeira vez que Cavallino é sugerido, mas mesmo assim, os fãs da casa de Modena ficarão desapontados ao descobrir que é Toyota Disfarçado de supercarro.

360 Modena em uma réplica, para dizer o mínimo, é À venda por apenas 10 mil libras, ou seja, cerca de 11.504 euros, mas tudo se explica pelo facto de dela Rosa não ter praticamente nada. O carro é de dois lugares e em termos de design é muito semelhante ao verdadeiro 360 Modena, mas está equipado com um motor da empresa japonesa, um MR2 de 2.0 litros turboalimentado, que claramente não libera um pingo de potência do original.

O carro percorreu 105.000 milhas e o motor é um Toyota MR2 De 1997 e, consequentemente, também mais antigo, o que certamente não poupará emoção à voz de Cavallino. Entre os custos cobertos também está o seguro de 300 libras e o vendedor chama de “Mishasi 9891‘, sobre o qual não podemos dar garantias.Na verdade, ao contrário de muitos outros vendedores nesta plataforma, não há nenhuma revisão sobre ele, com o alto risco de que esta seja uma primeira listagem para ele.

Comprar um Toyota disfarçado de Ferrari certamente não é para apreciadores de quadriciclos, mas pode ser um bom negócio para quem ama essa fabricante e também quer preservar apenas a carroceria. Como mencionado, o carro está na Grã-Bretanha, e se você estiver interessado pode comprá-lo na hora, mesmo que, do nosso ponto de vista, não haja garantia de que ele realmente chegará lá.